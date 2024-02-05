Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224846 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329626 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322749 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284659 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278664 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229672 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.

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Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету

Новый 13-й пакет санкций ЕС против россии будет включать только индивидуальные черные списки, а не секторальные санкции, по словам представителя ЕС.

Политика •   •  15389 просмотра
Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету

После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.

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После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

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В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.

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В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.

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Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Партия Виктора Орбана "Фидес" и ее союзники бойкотировали внеочередное заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, что сделало невозможным голосование.

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Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая упала во время российского обстрела села Великий Бурлук Купянского района, но не сдетонировала.

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Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

В связи с ростом количества случаев гриппа, COVID-19 и других инфекций, школы Винницы продолжат дистанционное обучение для защиты здоровья населения.

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Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.

Экономика •   •  22369 просмотра
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины