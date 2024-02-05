Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета за январь 2024 года составил 14,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 33,3 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Детали

"За январь 2024 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 14,9 млрд грн, в том числе общий фонд - в сумме 33,3 млрд грн", - говорится в сообщении Минфина со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

По оперативным данным, за январь 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 116 млрд грн. Всего по итогам января 2024 года в общий и спецфонды госбюджета поступило 154,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кассовые расходы госбюджета, за январь 2024 года, согласно оперативным данным, составили более 169,3 млрд грн, в том числе общего фонда - 149,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь 2024 года, как указано, составили 43,28 млрд грн, или 34,6% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета, как отмечается, направлено 32,03 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 19,3 млрд грн (250,0 млн долл. США и 235,0 млн евро).

Из внешних источников поступило 11,25 млрд грн (297,0 млн долл. США) займа МБРР.

При этом платежи по погашению госдолга за январь 2024 года, как сообщается, составили 17,5 млрд грн (94,6% плана), платежи по обслуживанию - 9,5 млрд грн (90,6 % плана).

"Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ", - указали в Минфине.

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