Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн
Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.
Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету
Новый 13-й пакет санкций ЕС против россии будет включать только индивидуальные черные списки, а не секторальные санкции, по словам представителя ЕС.
После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА
Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.
В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты
Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы
Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода
Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.
Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО
Партия Виктора Орбана "Фидес" и ее союзники бойкотировали внеочередное заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, что сделало невозможным голосование.
Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая упала во время российского обстрела села Великий Бурлук Купянского района, но не сдетонировала.
Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение
В связи с ростом количества случаев гриппа, COVID-19 и других инфекций, школы Винницы продолжат дистанционное обучение для защиты здоровья населения.
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.