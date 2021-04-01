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Деревина на експорт: два роки з Карпат за схемою вивозили смереку на мільйони гривень

Деревина на експорт: два роки з Карпат за схемою вивозили смереку на мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України звітує про викриття масштабної схеми з нелегального експорту карпатської смереки - за одними й тими ж накладними на 15 млн грн. Силовики у межах розслідування провели 14 обшуків. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

Цитата:

"Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Упродовж 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську смереку на майже 15 млн грн", - повідомили у спцслужбі.

Деталі

За оперативною інформацією СБУ, оборудку організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Щомісячно комерсанти, як вказано, відправляли на експорт 8-10 вантажівок з пиломатеріалами.

"Для легалізації ділки використовували механізм повторного використання товарно-транспортних накладних на деревину. Низка афілійованих підприємців скуповувала використану документацію і перепродувала її для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізовували незаконно зрубаний ліс і отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для продажу за кордон", - розповіли про схему в СБУ.

Оперативники спецслужби затримали на кордоні дві фури з незаконним вантажем.

Правоохоронці провели 14 обшуків на нелегальних виробництвах і вирубках на Прикарпатті та Буковині. Вилучено пиломатеріали із супровідною підробленою документацією, ліс-кругляк без відповідних документів, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, які доводять проведення оборудки.

Триває розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Торік у липні Державне агентство лісових ресурсів України офіційно повідомило, що жодне з державних підприємств лісової галузі не проводить реалізацію за межі України ділової деревини в необробленому вигляді (лісу-кругляку).

Так, за законом від 9 квітня 2015 року тимчасово, строком на 10 років, заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід, крім сосни, — з 1 листопада 2015 року, а сосни — з 1 січня 2017 року.

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