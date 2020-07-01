У Держлісагентстві запевняють: жодного дозволу на експорт лісу-кругляку не видавалося

“З огляду на зазначене, відео, яке з’явилось в мережі Інтернет, з нібито необробленою деревиною у Чернівецькій області, є маніпулятивним і дискредитує діяльність Держлісагентства. Держлісагентство не видавало жодного сертифікату про походження деревини для експорту жодному з державних підприємств лісової галузі України чи приватному експортеру”, — йдеться у заяві.

Зазначається, що відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів“ щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді” від 9 квітня 2015 року тимчасово, строком на 10 років, заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід, крім сосни, — з 1 листопада 2015 року, а сосни — з 1 січня 2017 року.

“Варто зазначити, що через територію Чернівецької області проходять транзитні маршрути, у тому числі, залізничні, до Румунії. Тому ймовірно, що лісоматеріали, які були зафільмовані у Чернівцях, перевозились транзитом з Республіки Білорусь до сусідньої держави”, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, на Буковині блокували нелегальний експорт деревини на 2,5 млн грн.