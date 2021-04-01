Древесина на экспорт: за два года с Карпат по схеме вывозили ель на миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Служба безопасности Украины отчитыталась о разоблачении масштабной схемы по нелегальному экспорту карпатской ели - по одним и тем же накладными на 15 млн грн. Силовики в прамках расследования провели 14 обысков. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
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"Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель почти на 15 млн грн", - сообщили в спцслужби.
Детали
По оперативной информации СБУ, схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты, как указано, отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.
"Для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупал использованную документацию и перепродавал ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу", - рассказали о схеме в СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.
Правоохранители провели 14 обысков на нелегальных производствах и вырубках на Прикарпатье и Буковине. Изъято пиломатериалы с сопроводительной поддельной документацией, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающию схему.
Продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
В июле прошлого года Государственное агентство лесных ресурсов Украины официально сообщило, что ни одно из государственных предприятий лесной отрасли не проводит реализацию за пределы Украины деловой древесины в необработанном виде (леса-кругляка).
Так, по закону от 9 апреля 2015 года временно, сроком на 10 лет, запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов необработанных древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года, а сосны - с 1 января 2017 года.