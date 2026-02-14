День закоханих: історія і традиції

День всіх закоханих - час прояву почуттів, кохання та романтики. Але як виникло це свято та які традиції зберігаються роками - розповість УНН.

День закоханих, що відзначається 14 лютого, має свою цікаву історію і невідʼємні атрибути, наприклад - валентинки. Вирізані сердечка з паперу або картону з найщирішими словами кохання - найважливіша дрібничка свята. Напередодні дня закоханих магазини переповнені листівками, але найкраща валентинка - зроблена своїми руками. Також прийнято дарувати коханим квіти та солодощі.

Історія свята

За легендою, у 269 році римський імператор Клавдій ІІ прагнув завоювати весь світ, але в нього була занадто маленька армія, він вважав, що виною є сімейне життя, адже на нього солдати приділяли занадто багато часу. Тому правитель видав указ про заборону одруження під час воєнної служби. Попри указ молодий священик Валентин таємно вінчав закоханих. Коли Клавдій ІІ про це дізнався, він засудив священика на смертну кару.

Поки Валентин чекав на покарання у вʼязниці, він закохався у дочку тюремника Юлію. Перед смертю від залишив їй листа із зізнанням у коханні та підписав "Твій Валентин". Саме це поклало початок традиції з валентинками.

Валентину відрубали голову, а пізніше він був канонізованим католицькою церковою. І лише через дві сотні років цей день, 14 лютого, було визнано Днем закоханих.

Традиції свята

В Україні свято відносно нове, проте вже досить популяризоване. У західній Європі масовано відзначати свято почали у ХІІІ столітті, а в США свято зʼявилось у 1777 році.

У цей день заведено дарувати подарунки, цукерки та квіти своїм коханим, проте в США вітають не лише своїх половинок, а й близьких родичів та друзів. На початку століття ознакою великої любові був марципан, саме ці солодощі дарували на День закоханих, адже на той час це було досить дороге задоволення. Кондитери швидко підхопили цю тенденцію і почали створювати нові солодощі, так і дійшли до цукерок у вигляді сердечок.