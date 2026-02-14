$42.990.00
Дипломатка

День влюбленных: история и традиции

Киев • УНН

 • 22 просмотра

День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, имеет давнюю историю, связанную со священником Валентином. В этот день принято дарить валентинки, цветы и сладости.

День влюбленных: история и традиции

День всех влюбленных – время проявления чувств, любви и романтики. Но как возник этот праздник и какие традиции сохраняются годами – расскажет УНН.

День влюбленных, отмечаемый 14 февраля, имеет свою интересную историю и неотъемлемые атрибуты, например – валентинки. Вырезанные сердечки из бумаги или картона с самыми искренними словами любви – важнейшая мелочь праздника. Накануне дня влюбленных магазины переполнены открытками, но лучшая валентинка – сделанная своими руками. Также принято дарить любимым цветы и сладости. 

История праздника

По легенде, в 269 году римский император Клавдий II стремился завоевать весь мир, но у него была слишком маленькая армия, он считал, что виной тому семейная жизнь, ведь на нее солдаты уделяли слишком много времени. Поэтому правитель издал указ о запрете бракосочетания во время военной службы. Несмотря на указ, молодой священник Валентин тайно венчал влюбленных. Когда Клавдий II об этом узнал, он приговорил священника к смертной казни. 

Пока Валентин ждал наказания в тюрьме, он влюбился в дочь тюремщика Юлию. Перед смертью он оставил ей письмо с признанием в любви и подписал "Твой Валентин". Именно это положило начало традиции с валентинками. 

Валентину отрубили голову, а позже он был канонизирован католической церковью. И лишь через две сотни лет этот день, 14 февраля, был признан Днем влюбленных.

Традиции праздника

В Украине праздник относительно новый, однако уже достаточно популяризирован. В западной Европе массово отмечать праздник начали в XIII веке, а в США праздник появился в 1777 году. 

В этот день принято дарить подарки, конфеты и цветы своим любимым, однако в США поздравляют не только своих половинок, но и близких родственников и друзей. В начале века признаком большой любви был марципан, именно эти сладости дарили на День влюбленных, ведь в то время это было довольно дорогое удовольствие. Кондитеры быстро подхватили эту тенденцию и начали создавать новые сладости, так и дошли до конфет в виде сердечек. 

Александра Месенко

