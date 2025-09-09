День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства: що ще відзначаються 9 вересня

$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 13309 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 25237 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 27972 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 23995 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 44747 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25880 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26874 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26781 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27374 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30333 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 8 вересня, 20:07
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 8 вересня, 21:17
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo22:29
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto01:19
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура01:55
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Біла Церква
Ізраїль
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства: що ще відзначаються 9 вересня

Київ

 • 22 перегляди

9 вересня відзначають День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства. Також святкується День плюшевого ведмедика, Всесвітній день електромобілів та День "Обійміть свого боса".

День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства: що ще відзначаються 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, відзначається День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства. Також святкується День плюшевого ведмедика, відомого також, як ведмежа Тедді, пише УНН.

День Служби порятунку

Цей день відзначається щороку у Великій Британії. Це національний день визнання чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку людей, які опинилися у надзвичайній ситуації. Від парамедиків до поліцейських, від пожежників до добровольців берегової охорони – День Служби порятунку вшановує цих щоденних героїв.

Всесвітній день сільського господарства

Цей день є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Йдеться не лише про щоденну працю мільйонів людей, задіяних у сільськогосподарському секторі, але про необхідність обізнаності щодо численних викликів, з якими аграрний сектор стикається в сучасну епоху.

Всесвітній день електромобілів

Це день об’єднує людей з усіх куточків світу, щоб підвищити обізнаність про електромобілі та їхні потенційні переваги як для навколишнього середовища, так і для суспільства в цілому.

Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні08.09.25, 16:07

День "Обійміть свого боса"

Національний день "Обійміть свого боса" відзначають у Великій Британії та Сполучених Штатах. Це щорічне свято, яке відзначає зв’язок між співробітниками та їхніми керівниками. Цей день присвячений вшануванню ролі менеджерів і роботодавців у нашому професійному житті та сприянню позитивним стосункам на робочому місці.

День плюшевого ведмедика

Назва цієї плюшевої іграшки, Тедді, походить від імені 26-го президента США Теодора Рузвельта. У 1902 році на полюванні в штаті Міссісіпі президент пожалів ведмедя та не став у нього стріляти. Це стало приводом для численних карикатур. У тому ж році власники магазину іграшок Морріс і Роуз Мічтом, створили першого плюшевого ведмедика, схожого на того, що зображувався на карикатурах, і назвали його ведмежа Тедді (Teddy Bear). Вони також написали лист-звернення до Теодора Рузвельта з проханням називати цю іграшку саме так.

Продаж меча Дарта Вейдера на аукціоні: озвучено неймовірну ціну за даний артефакт05.09.25, 12:07

Павло Зінченко

Суспільство
Електроенергія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки