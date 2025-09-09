День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства: що ще відзначаються 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, відзначається День Служби порятунку та Всесвітній день сільського господарства. Також святкується День плюшевого ведмедика, відомого також, як ведмежа Тедді, пише УНН.

День Служби порятунку

Цей день відзначається щороку у Великій Британії. Це національний день визнання чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку людей, які опинилися у надзвичайній ситуації. Від парамедиків до поліцейських, від пожежників до добровольців берегової охорони – День Служби порятунку вшановує цих щоденних героїв.

Всесвітній день сільського господарства

Цей день є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Йдеться не лише про щоденну працю мільйонів людей, задіяних у сільськогосподарському секторі, але про необхідність обізнаності щодо численних викликів, з якими аграрний сектор стикається в сучасну епоху.

Всесвітній день електромобілів

Це день об’єднує людей з усіх куточків світу, щоб підвищити обізнаність про електромобілі та їхні потенційні переваги як для навколишнього середовища, так і для суспільства в цілому.

День "Обійміть свого боса"

Національний день "Обійміть свого боса" відзначають у Великій Британії та Сполучених Штатах. Це щорічне свято, яке відзначає зв’язок між співробітниками та їхніми керівниками. Цей день присвячений вшануванню ролі менеджерів і роботодавців у нашому професійному житті та сприянню позитивним стосункам на робочому місці.

День плюшевого ведмедика

Назва цієї плюшевої іграшки, Тедді, походить від імені 26-го президента США Теодора Рузвельта. У 1902 році на полюванні в штаті Міссісіпі президент пожалів ведмедя та не став у нього стріляти. Це стало приводом для численних карикатур. У тому ж році власники магазину іграшок Морріс і Роуз Мічтом, створили першого плюшевого ведмедика, схожого на того, що зображувався на карикатурах, і назвали його ведмежа Тедді (Teddy Bear). Вони також написали лист-звернення до Теодора Рузвельта з проханням називати цю іграшку саме так.

