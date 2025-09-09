День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства: что еще отмечают 9 сентября
9 сентября отмечают День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства. Также празднуется День плюшевого мишки, Всемирный день электромобилей и День "Обнимите своего босса".
День Службы спасения
Этот день отмечается ежегодно в Великобритании. Это национальный день признания мужчин и женщин, которые посвящают свою жизнь спасению людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. От парамедиков до полицейских, от пожарных до добровольцев береговой охраны – День Службы спасения чествует этих ежедневных героев.
Всемирный день сельского хозяйства
Этот день является возможностью почтить один из древнейших видов деятельности человечества – сельское хозяйство. Речь идет не только о ежедневном труде миллионов людей, задействованных в сельскохозяйственном секторе, но и о необходимости осведомленности о многочисленных вызовах, с которыми аграрный сектор сталкивается в современную эпоху.
Всемирный день электромобилей
Этот день объединяет людей со всех уголков мира, чтобы повысить осведомленность об электромобилях и их потенциальных преимуществах как для окружающей среды, так и для общества в целом.
День "Обнимите своего босса"
Национальный день "Обнимите своего босса" отмечают в Великобритании и Соединенных Штатах. Это ежегодный праздник, который отмечает связь между сотрудниками и их руководителями. Этот день посвящен чествованию роли менеджеров и работодателей в нашей профессиональной жизни и содействию позитивным отношениям на рабочем месте.
День плюшевого мишки
Название этой плюшевой игрушки, Тедди, происходит от имени 26-го президента США Теодора Рузвельта. В 1902 году на охоте в штате Миссисипи президент пожалел медведя и не стал в него стрелять. Это стало поводом для многочисленных карикатур. В том же году владельцы магазина игрушек Моррис и Роуз Мичтом, создали первого плюшевого мишку, похожего на того, что изображался на карикатурах, и назвали его медвежонок Тедди (Teddy Bear). Они также написали письмо-обращение к Теодору Рузвельту с просьбой называть эту игрушку именно так.
