8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства: что еще отмечают 9 сентября

Киев • УНН

 • 136 просмотра

9 сентября отмечают День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства. Также празднуется День плюшевого мишки, Всемирный день электромобилей и День "Обнимите своего босса".

День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства: что еще отмечают 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, отмечается День Службы спасения и Всемирный день сельского хозяйства. Также празднуется День плюшевого мишки, известного также как медвежонок Тедди, пишет УНН.

День Службы спасения

Этот день отмечается ежегодно в Великобритании. Это национальный день признания мужчин и женщин, которые посвящают свою жизнь спасению людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. От парамедиков до полицейских, от пожарных до добровольцев береговой охраны – День Службы спасения чествует этих ежедневных героев.

Всемирный день сельского хозяйства

Этот день является возможностью почтить один из древнейших видов деятельности человечества – сельское хозяйство. Речь идет не только о ежедневном труде миллионов людей, задействованных в сельскохозяйственном секторе, но и о необходимости осведомленности о многочисленных вызовах, с которыми аграрный сектор сталкивается в современную эпоху.

Всемирный день электромобилей

Этот день объединяет людей со всех уголков мира, чтобы повысить осведомленность об электромобилях и их потенциальных преимуществах как для окружающей среды, так и для общества в целом.

Новый мурал Бэнкси появился на стене Королевского суда в Лондоне08.09.25, 16:07 • 2872 просмотра

День "Обнимите своего босса"

Национальный день "Обнимите своего босса" отмечают в Великобритании и Соединенных Штатах. Это ежегодный праздник, который отмечает связь между сотрудниками и их руководителями. Этот день посвящен чествованию роли менеджеров и работодателей в нашей профессиональной жизни и содействию позитивным отношениям на рабочем месте.

День плюшевого мишки

Название этой плюшевой игрушки, Тедди, происходит от имени 26-го президента США Теодора Рузвельта. В 1902 году на охоте в штате Миссисипи президент пожалел медведя и не стал в него стрелять. Это стало поводом для многочисленных карикатур. В том же году владельцы магазина игрушек Моррис и Роуз Мичтом, создали первого плюшевого мишку, похожего на того, что изображался на карикатурах, и назвали его медвежонок Тедди (Teddy Bear). Они также написали письмо-обращение к Теодору Рузвельту с просьбой называть эту игрушку именно так.

Продажа меча Дарта Вейдера на аукционе: озвучена невероятная цена за данный артефакт05.09.25, 12:07 • 5880 просмотров

Павел Зинченко

