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День примирливого поцілунку, Всесвітній день нарциса. Що ще можна відзначити 25 серпня

День примирливого поцілунку, Всесвітній день нарциса. Що ще можна відзначити 25 серпня

Київ • УНН

 • 1531403 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, 25 серпня, відзначається День примирливого поцілунку. Неофіційна подія, яку свого часу заснувала американка Жаклін Мілгейт, пише УНН.

На її думку, мав бути особливий день, коли люди могли б зосередитися на відновленні розірваних зв’язків. А поцілунок є найкращим способом примирення.

Також сьогодні відзначається День нарциса. Хоча до само квітки ця подія має відносно опосередковане відношення.

Справа у тому, що у 50-х роках минулого століття різноманітні спільноти людей хворих на рак, і тих людей, які їм допомагали, почали використовувати зображення нарциса, як символу надії у боротьбі з цієї хворобою.

Саме за ініціативи цих людей кожної останньої п’ятниці серпня і відзначається День нарциса.

У цей день проводяться збори коштів для світових онкологічних організацій, спрямовані на дослідження та допомогу онкохворим. Нарцис є логотипом багатьох волонтерських груп та онкологічних спільнот по усьому світі.

25 серпня є Днем народження операційної системи Linux. Саме у цей в 1991 році вона була представлена широкому загалу. Її автором та розробником є тодішній студент університету міста Хельсінкі Лінус Торвальдс.

Ще 25 серпня називають Днем народження металічної консервної банки.
Винахідником перших бляшанок вважає британець Пітер Дюран, якому у 1810 році спало на думку, що така тара для довготривалого зберігання консервів є більш практичною ніж скляні банки.

Остаточно ця тара набула популярності та стала практично незамінною після того як Генрі Бессерман, який винайшов низьковуглецеву сталь, з якої цю тару почали масово робити.

За церковним календарем 25 серпня - День пам’яті мучеників Аникити та Фотія.
Вони жили у часі імператора Діоклетіана. Аникита виступив проти того, що на головній площі міста встановили знаряддя для тортур християн.

Аникиту схопили, жорстоко катували, а ротвм кинули до клітки з дикими звірами. Однак, ті не чіпали чоловіка. Його намагалися колесувати та чоловік знову вижив.

Фотій був племінником Аникити. Спостерігаючи, як його дядько страждає за віру у Господа, він піддав сумніву існування язичницьких богів.

Фотія теж схопили і почали катувати.
Вважається, що Аникиту, Фотія та ще багатьох християн спалили.

Іменини сьогодні святкують Микита, Фотій, Олександр, Сергій, Степан.

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