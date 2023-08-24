День примирливого поцілунку, Всесвітній день нарциса. Що ще можна відзначити 25 серпня

На її думку, мав бути особливий день, коли люди могли б зосередитися на відновленні розірваних зв’язків. А поцілунок є найкращим способом примирення.

Також сьогодні відзначається День нарциса. Хоча до само квітки ця подія має відносно опосередковане відношення.

Справа у тому, що у 50-х роках минулого століття різноманітні спільноти людей хворих на рак, і тих людей, які їм допомагали, почали використовувати зображення нарциса, як символу надії у боротьбі з цієї хворобою.

Саме за ініціативи цих людей кожної останньої п’ятниці серпня і відзначається День нарциса.

У цей день проводяться збори коштів для світових онкологічних організацій, спрямовані на дослідження та допомогу онкохворим. Нарцис є логотипом багатьох волонтерських груп та онкологічних спільнот по усьому світі.

25 серпня є Днем народження операційної системи Linux. Саме у цей в 1991 році вона була представлена широкому загалу. Її автором та розробником є тодішній студент університету міста Хельсінкі Лінус Торвальдс.

Ще 25 серпня називають Днем народження металічної консервної банки.

Винахідником перших бляшанок вважає британець Пітер Дюран, якому у 1810 році спало на думку, що така тара для довготривалого зберігання консервів є більш практичною ніж скляні банки.

Остаточно ця тара набула популярності та стала практично незамінною після того як Генрі Бессерман, який винайшов низьковуглецеву сталь, з якої цю тару почали масово робити.

За церковним календарем 25 серпня - День пам’яті мучеників Аникити та Фотія.

Вони жили у часі імператора Діоклетіана. Аникита виступив проти того, що на головній площі міста встановили знаряддя для тортур християн.

Аникиту схопили, жорстоко катували, а ротвм кинули до клітки з дикими звірами. Однак, ті не чіпали чоловіка. Його намагалися колесувати та чоловік знову вижив.

Фотій був племінником Аникити. Спостерігаючи, як його дядько страждає за віру у Господа, він піддав сумніву існування язичницьких богів.

Фотія теж схопили і почали катувати.

Вважається, що Аникиту, Фотія та ще багатьох християн спалили.

Іменини сьогодні святкують Микита, Фотій, Олександр, Сергій, Степан.