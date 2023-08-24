День примирительного поцелуя, Всемирный день нарцисса. Что еще можно отметить 25 августа

По ее мнению, должен был быть особый день, когда люди могли бы сосредоточиться на восстановлении разорванных связей. А поцелуй является лучшим способом примирения.

Также сегодня отмечается День нарцисса. Хотя к самому цветку это событие имеет относительно опосредованное отношение.

Дело в том, что в 50-х годах прошлого века различные сообщества людей больных раком, и тех людей, которые им помогали, начали использовать изображение нарцисса, как символ надежды в борьбе с этой болезнью.

Именно по инициативе этих людей каждую последнюю пятницу августа и отмечается День нарцисса.

В этот день проводятся сборы средств для мировых онкологических организаций, направленные на исследования и помощь онкобольным. Нарцисс является логотипом многих волонтерских групп и онкологических сообществ по всему миру.

25 августа является Днем рождения операционной системы Linux. Именно в этот день в 1991 году она была представлена широкой общественности. Ее автором и разработчиком является тогдашний студент университета города Хельсинки Линус Торвальдс.

Еще 25 августа называют Днем рождения металлической консервной банки.

Изобретателем первых жестяных банок считает британец Питер Дюран, которому в 1810 году пришло в голову, что такая тара для длительного хранения консервов является более практичной чем стеклянные банки.

Окончательно эта тара приобрела популярность и стала практически незаменимой после того как Генри Бессерман, который изобрел низкоуглеродистую сталь, из которой эту тару начали массово делать.

По церковному календарю 25 августа - День памяти мучеников Аникиты и Фотия.

Они жили во времена императора Диоклетиана. Аникита выступил против того, что на главной площади города установили орудие для пыток христиан.

Аникиту схватили, жестоко пытали, а потом бросили в клетку с дикими зверями. Однако, те не трогали мужчину. Его пытались колесовать и мужчина снова выжил.

Фотий был племянником Аникиты. Наблюдая, как его дядя страдает за веру в Господа, он подверг сомнению существование языческих богов.

Фотия тоже схватили и начали пытать.

Считается, что Аникиту, Фотия и еще многих христиан сожгли.

Именины сегодня празднуют Никита, Фотий, Александр, Сергей, Степан.