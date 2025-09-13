День перукаря та День українського кіно: що ще відзначають 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, відзначають День перукаря та День українського кіно, покликаного привернути увагу до важливості підтримки національного кіновиробництва та збереження культурної спадщини, пише УНН.

День перукаря

13 вересня своє професійне свято відмічають стилісти-парикмахери. День перукаря святкують у всьому світі, щоб віддати шану професіоналам, які створюють образи та дарують людям впевненість у собі.

Корені цієї професії сягають давнього Єгипту, де зачіски мали велике культурне та соціальне значення. Сьогодні перукарі не лише формують стиль і зовнішній вигляд, а й часто виступають як співрозмовники, слухаючи та підтримуючи клієнтів під час кожної стрижки.

День народження пеніциліну

13 вересня відзначається день народження пеніциліну - свято на честь випадкового відкриття британського вченого Олександра Флемінга у 1928 році. Воно ознаменувало початок ери антибіотиків, врятувавши мільйони життів і докорінно змінивши медицину.

Коли Флемінг працював у лікарні Святої Марії в Лондоні, то помітив, що пліснява, випадково потрапивши на його чашки з бактеріями стафілококів, пригнічувала їхній ріст.

До появи пеніциліну не існувало надійного лікування таких захворювань, як пневмонія, гонорея чи ревматична лихоманка. Відкриття Флемінга змінило ситуацію, зробивши ці ліки незамінними.

День українського кіно

Щорічно в Україні у другу суботу вересня відзначають День українського кіно. Це свято було засноване указом Президента України від 12 січня 1996 року та встановлено саме на другу вересневу суботу.

Історія українського кінематографа бере початок у 1893 році, коли механік Одеського університету Йосип Тимченко створив перший у світі апарат, здатний одночасно знімати та відтворювати кіно - за два роки до знаменитого винаходу братів Люм’єр. Тоді кінематограф називали "рухомою фотографією".

Перший український кінопоказ відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, нинішній обласній філармонії. На ньому були представлені короткометражні стрічки, відзняті харківським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким.

День фізичної культури та спорту України

День фізичної культури та спорту в Україні відзначається щороку у другу суботу вересня. Свято, засноване указом Президента від 29 червня 1994 року, присвячене здоровому способу життя та популяризації фізичної активності.

Ще з кінця XIX століття в Україні поширювалися європейські види спорту, такі як футбол і боротьба, а ім’я борця греко-римського стилю Івана Піддубного було відоме по всій Європі. Українські спортсмени здобували численні перемоги на міжнародній арені, виступаючи у складі збірних команд СРСР, а сучасні легенди, як Сергій Бубка, Олег Блохін, Ігор Бєланов, Лариса Латиніна, Віталій і Володимир Клички, Яна Клочкова та Андрій Шевченко, відомі в усьому світі.

Свято об’єднує тренерів, спортсменів та всіх прихильників активного способу життя, відзначаючи досягнення і традиції українського спорту.

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

Щороку, починаючи з 2000-го, у другу суботу вересня відзначають Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Його започаткували національні товариства, що входять до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Надзвичайні ситуації зазвичай трапляються раптово, коли бракує часу та поруч немає людей із медичною освітою і лікарі швидкою стають справжнім порятунком.

Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього

Це день перед великим святом Воздвиження, яке святкується 14 вересня за новоюліанським календарем. У цей день вшановується пам'ять священномученика Корнилія Сотника та освячення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, а також уже починають лунати молитви, присвячені святу Воздвиження.

