День парикмахера и День украинского кино: что еще отмечают 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, отмечают День парикмахера и День украинского кино, призванного привлечь внимание к важности поддержки национального кинопроизводства и сохранения культурного наследия, пишет УНН.

День парикмахера

13 сентября свой профессиональный праздник отмечают стилисты-парикмахеры. День парикмахера празднуют во всем мире, чтобы отдать дань уважения профессионалам, которые создают образы и дарят людям уверенность в себе.

Корни этой профессии уходят в Древний Египет, где прически имели большое культурное и социальное значение. Сегодня парикмахеры не только формируют стиль и внешний вид, но и часто выступают в качестве собеседников, слушая и поддерживая клиентов во время каждой стрижки.

День рождения пенициллина

13 сентября отмечается день рождения пенициллина — праздник в честь случайного открытия британского ученого Александра Флеминга в 1928 году. Оно ознаменовало начало эры антибиотиков, спася миллионы жизней и в корне изменив медицину.

Когда Флеминг работал в больнице Святой Марии в Лондоне, то заметил, что плесень, случайно попав на его чашки с бактериями стафилококков, подавляла их рост.

До появления пенициллина не существовало надежного лечения таких заболеваний, как пневмония, гонорея или ревматическая лихорадка. Открытие Флеминга изменило ситуацию, сделав это лекарство незаменимым.

День украинского кино

Ежегодно в Украине во вторую субботу сентября отмечают День украинского кино. Этот праздник был учрежден указом Президента Украины от 12 января 1996 года и установлен именно на вторую сентябрьскую субботу.

История украинского кинематографа берет начало в 1893 году, когда механик Одесского университета Иосиф Тимченко создал первый в мире аппарат, способный одновременно снимать и воспроизводить кино — за два года до знаменитого изобретения братьев Люмьер. Тогда кинематограф называли "движущейся фотографией".

Первый украинский кинопоказ состоялся 2 декабря 1896 года в Харьковском оперном театре, нынешней областной филармонии. На нем были представлены короткометражные ленты, отснятые харьковским фотографом и первым оператором хронико-документальных фильмов Альфредом Федецким.

День физической культуры и спорта Украины

День физической культуры и спорта в Украине отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Праздник, учрежденный указом Президента от 29 июня 1994 года, посвящен здоровому образу жизни и популяризации физической активности.

Еще с конца XIX века в Украине распространялись европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, а имя борца греко-римского стиля Ивана Поддубного было известно по всей Европе. Украинские спортсмены одерживали многочисленные победы на международной арене, выступая в составе сборных команд СССР, а современные легенды, как Сергей Бубка, Олег Блохин, Игорь Беланов, Лариса Латынина, Виталий и Владимир Кличко, Яна Клочкова и Андрей Шевченко, известны во всем мире.

Праздник объединяет тренеров, спортсменов и всех сторонников активного образа жизни, отмечая достижения и традиции украинского спорта.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Его учредили национальные общества, входящие в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Чрезвычайные ситуации обычно случаются внезапно, когда не хватает времени и рядом нет людей с медицинским образованием, и врачи скорой становятся настоящим спасением.

Предпразднество Воздвижения Честного Креста Господня

Это день перед великим праздником Воздвижения, который празднуется 14 сентября по новоюлианскому календарю. В этот день почитается память священномученика Корнилия Сотника и освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также уже начинают звучать молитвы, посвященные празднику Воздвижения.

