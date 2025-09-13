День парикмахера и День украинского кино: что еще отмечают 13 сентября

$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 11312 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 22077 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 17886 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 29049 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 37587 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 32258 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 30901 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23527 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32661 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20609 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State12 сентября, 20:10 • 4734 просмотра
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование12 сентября, 20:24 • 6036 просмотра
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе12 сентября, 20:40 • 3186 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД12 сентября, 20:45 • 8128 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету01:55 • 4974 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 14083 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 17676 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 29048 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 17332 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные12 сентября, 14:01 • 37586 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Марк Рютте
Андрей Сибига
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные12 сентября, 14:01 • 37587 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 37960 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11 сентября, 11:11 • 85495 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 46885 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 52421 просмотра
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

День парикмахера и День украинского кино: что еще отмечают 13 сентября

Киев • УНН

 • 78 просмотра

13 сентября отмечают День парикмахера, День украинского кино и день рождения пенициллина. Также в этот день празднуют День физической культуры и спорта, Всемирный день оказания первой медицинской помощи и Предпразднство Воздвижения Честного Креста Господня.

День парикмахера и День украинского кино: что еще отмечают 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, отмечают День парикмахера и День украинского кино, призванного привлечь внимание к важности поддержки национального кинопроизводства и сохранения культурного наследия, пишет УНН.

День парикмахера

13 сентября свой профессиональный праздник отмечают стилисты-парикмахеры. День парикмахера празднуют во всем мире, чтобы отдать дань уважения профессионалам, которые создают образы и дарят людям уверенность в себе. 

Корни этой профессии уходят в Древний Египет, где прически имели большое культурное и социальное значение. Сегодня парикмахеры не только формируют стиль и внешний вид, но и часто выступают в качестве собеседников, слушая и поддерживая клиентов во время каждой стрижки.

День рождения пенициллина

13 сентября отмечается день рождения пенициллина — праздник в честь случайного открытия британского ученого Александра Флеминга в 1928 году. Оно ознаменовало начало эры антибиотиков, спася миллионы жизней и в корне изменив медицину.

Когда Флеминг работал в больнице Святой Марии в Лондоне, то заметил, что плесень, случайно попав на его чашки с бактериями стафилококков, подавляла их рост. 

До появления пенициллина не существовало надежного лечения таких заболеваний, как пневмония, гонорея или ревматическая лихорадка. Открытие Флеминга изменило ситуацию, сделав это лекарство незаменимым.

Новое изобретение может положить конец проблеме устойчивости к антибиотикам12.08.25, 22:08 • 4263 просмотра

День украинского кино

Ежегодно в Украине во вторую субботу сентября отмечают День украинского кино. Этот праздник был учрежден указом Президента Украины от 12 января 1996 года и установлен именно на вторую сентябрьскую субботу.

История украинского кинематографа берет начало в 1893 году, когда механик Одесского университета Иосиф Тимченко создал первый в мире аппарат, способный одновременно снимать и воспроизводить кино — за два года до знаменитого изобретения братьев Люмьер. Тогда кинематограф называли "движущейся фотографией". 

Первый украинский кинопоказ состоялся 2 декабря 1896 года в Харьковском оперном театре, нынешней областной филармонии. На нем были представлены короткометражные ленты, отснятые харьковским фотографом и первым оператором хронико-документальных фильмов Альфредом Федецким.

День физической культуры и спорта Украины

 День физической культуры и спорта в Украине отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Праздник, учрежденный указом Президента от 29 июня 1994 года, посвящен здоровому образу жизни и популяризации физической активности.

Еще с конца XIX века в Украине распространялись европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, а имя борца греко-римского стиля Ивана Поддубного было известно по всей Европе. Украинские спортсмены одерживали многочисленные победы на международной арене, выступая в составе сборных команд СССР, а современные легенды, как Сергей Бубка, Олег Блохин, Игорь Беланов, Лариса Латынина, Виталий и Владимир Кличко, Яна Клочкова и Андрей Шевченко, известны во всем мире.

Праздник объединяет тренеров, спортсменов и всех сторонников активного образа жизни, отмечая достижения и традиции украинского спорта.

Финал Лиги чемпионов сезона 2026/2027 пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»12.09.25, 10:55 • 2072 просмотра

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Его учредили национальные общества, входящие в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Чрезвычайные ситуации обычно случаются внезапно, когда не хватает времени и рядом нет людей с медицинским образованием, и врачи скорой становятся настоящим спасением.

Предпразднество Воздвижения Честного Креста Господня

Это день перед великим праздником Воздвижения, который празднуется 14 сентября по новоюлианскому календарю. В этот день почитается память священномученика Корнилия Сотника и освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также уже начинают звучать молитвы, посвященные празднику Воздвижения.

Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12.09.25, 17:30 • 29045 просмотров

Алена Уткина

Общество
Египет
Украина
Лондон