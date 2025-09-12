День фахівця РЕБ ЗСУ, Всесвітній день дельфінів, Міжнародний день в’язання гачком: що відзначають у світі 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Україні своє професійне свято відзначають фахівці радіоелектронної боротьби ЗСУ, а у світі відзначається Всесвітній день дельфінів та Міжнародний день в’язання гачком, пише УНН.

Всесвітній день дельфінів

Всесвітній день дельфінів відзначається щорічно 12 вересня – цей день є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

Вперше Всесвітній день дельфіна відзначався 12 вересня 2022 року, в річницю найбільшого масового вбивства китоподібних в історії людства. 12 вересня 2021 року на Фарерських островах було вбито 1 428 дельфінів під час традиційного полювання, відомого як "гріндадрап" або "гринд". Ця жорстока подія шокувала міжнародну спільноту і стала поштовхом до створення Всесвітнього дня дельфінів, щоб підвищити глобальну обізнаність про негуманне поводження з дельфінами та необхідність посилення їхнього захисту.

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

В Україні своє професійне свято відзначають фахівці радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Вперше це відомче свято було запроваджене наказом Міноборони у 2006 році. Скасоване у 2012 році через тотальне скорочення підрозділів РЕБ, відновлене у 2021 році.

Перший досвід бойового застосування РЕБ українські підрозділи отримали час забезпечення дій українського миротворчого контингенту в Іраку.

Свої навички українські фахівці з радіоелектронної боротьби розвивали під час АТО/ООС.

Справжнім викликом стало повномасштабне російське вторгнення. Війська РЕБ противника налічували 5 бригад і близько 30 військових частин.

Міжнародний день в’язання гачком

12 вересня творче свято – Міжнародний день в’язання гачком відзначають всі рукодільниці світу. Дивно, але ініціаторами запровадження цього свята стали не самі в’язальниці, а блогер із США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. У своєму блозі він чи жартома, чи серйозно закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню.

Вважається, що техніка в’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що вона з’явилась та розповсюдилась тільки на початку XIX сторіччя. При цьому в’язання гачком стало популярним у всіх прошарках суспільства. В’язанням захоплювались і бідняки, і представники заможного класу суспільства. Пізніше це захоплення дійшло навіть до королівських осіб.

Міжнародний день усвідомлення

Кожен рік 12 вересня проводиться Міжнародний день усвідомленості. Вперше цей день провело у 2011 році видавництво Wisdom Publications, яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. Мета цього дня – посилити інформованість суспільства про корисність та цінність усвідомленості.

Усвідомленість – це здатність людини подумки та фізично відчути справжній момент. В більш широкому сенсі це вміння концентрувати увагу на якомусь процесі, здатність відчувати своє тіло, його потреби, власні емоції, а також стримувати свої оціночні судження та залишатися впевненим в своїх переконаннях навіть у моменти критики.

День пам'яті священномученика Автонома Італійського

12 вересня православні віряни, згідно з новим стилем української церкви, завершують урочистості на честь Різдва Пресвятої Богородиці, а також вшановують пам'ять священномученика Автонома.

Автоном жив за часів імператора-язичника Діоклетіана, а єпископом був у місті Пренесте. Коли пішли гоніння на християн, святителю довелося сховатися в іншому поселенні, у місцевого жителя Корнилія. Там Автоном став проповідувати і навернув до віри багатьох жителів, а також звів храм на честь Архангела Михаїла, де поставив Корнилія дияконом, а через кілька років і єпископом.

Автоном продовжував свою місіонерську діяльність і в одному з селищ після його проповіді було зруйновано язичницький храм. Жерці, розгнівані цим, під час богослужіння вбили святого. Через 60 років мощі Автонома знайшли нетлінними, на честь святого побудували храм.