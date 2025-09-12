$41.210.09
День специалиста РЭБ ВСУ, Всемирный день дельфинов, Международный день вязания крючком: что отмечают в мире 12 сентября

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Сегодня, 12 сентября, отмечается День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также Всемирный день дельфинов. Этот день также является Международным днем вязания крючком и Международным днем осознания.

День специалиста РЭБ ВСУ, Всемирный день дельфинов, Международный день вязания крючком: что отмечают в мире 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают специалисты радиоэлектронной борьбы ВСУ, а в мире отмечается Всемирный день дельфинов и Международный день вязания крючком, пишет УНН

Детали 

Всемирный день дельфинов

Всемирный день дельфинов отмечается ежегодно 12 сентября – этот день является глобальной инициативой, направленной на повышение осведомленности о сохранении дельфинов и проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот день напоминает о красоте, уме и значении этих морских млекопитающих, а также о насущной необходимости защитить их от различных антропогенных угроз, таких как разрушение среды обитания, загрязнение, охота и рыболовство.

Впервые Всемирный день дельфина отмечался 12 сентября 2022 года, в годовщину крупнейшего массового убийства китообразных в истории человечества. 12 сентября 2021 года на Фарерских островах было убито 1 428 дельфинов во время традиционной охоты, известной как "гриндадрап" или "гринд". Это жестокое событие шокировало международное сообщество и стало толчком к созданию Всемирного дня дельфинов, чтобы повысить глобальную осведомленность о негуманном обращении с дельфинами и необходимости усиления их защиты. 

Дельфины умеют улыбаться и делают это очень часто: новое исследование ученых06.10.24, 05:22 • 21819 просмотров

День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины

В Украине свой профессиональный праздник отмечают специалисты радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Впервые этот ведомственный праздник был введен приказом Минобороны в 2006 году. Отменен в 2012 году из-за тотального сокращения подразделений РЭБ, восстановлен в 2021 году.

Первый опыт боевого применения РЭБ украинские подразделения получили во время обеспечения действий украинского миротворческого контингента в Ираке.

Свои навыки украинские специалисты по радиоэлектронной борьбе развивали во время АТО/ООС.

Настоящим вызовом стало полномасштабное российское вторжение. Войска РЭБ противника насчитывали 5 бригад и около 30 воинских частей.

Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima глушит бомбы РФ лучше, чем западные аналоги19.06.25, 02:46 • 28576 просмотров

Международный день вязания крючком

12 сентября творческий праздник – Международный день вязания крючком отмечают все рукодельницы мира. Удивительно, но инициаторами введения этого праздника стали не сами вязальщицы, а блогер из США, который увлекся производством вязальных крючков. В своем блоге он то ли в шутку, то ли всерьез призвал провести международный праздник, посвященный вязанию. 

Считается, что техника вязания крючком имеет долгую историю, но документально подтверждено, что она появилась и распространилась только в начале XIX века. При этом вязание крючком стало популярным во всех слоях общества. Вязанием увлекались и бедняки, и представители зажиточного класса общества. Позже это увлечение дошло даже до королевских особ. 

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования13.05.25, 10:36 • 199514 просмотров

Международный день осознанности

Каждый год 12 сентября проводится Международный день осознанности. Впервые этот день провело в 2011 году издательство Wisdom Publications, которое занимается выпуском современных и старых книг по буддийской философии, а также практических материалов об осознанности. Цель этого дня – усилить информированность общества о полезности и ценности осознанности. 

Осознанность – это способность человека мысленно и физически ощутить настоящий момент. В более широком смысле это умение концентрировать внимание на каком-либо процессе, способность чувствовать свое тело, его потребности, собственные эмоции, а также сдерживать свои оценочные суждения и оставаться уверенным в своих убеждениях даже в моменты критики.

День памяти священномученика Автонома Италийского

12 сентября православные верующие, согласно новому стилю украинской церкви, завершают торжества в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память священномученика Автонома.  

Автоном жил во времена императора-язычника Диоклетиана, а епископом был в городе Пренесте. Когда начались гонения на христиан, святителю пришлось скрыться в другом поселении, у местного жителя Корнилия. Там Автоном стал проповедовать и обратил в веру многих жителей, а также возвел храм в честь Архангела Михаила, где поставил Корнилия диаконом, а через несколько лет и епископом.

Автоном продолжал свою миссионерскую деятельность и в одном из селений после его проповеди был разрушен языческий храм. Жрецы, разгневанные этим, во время богослужения убили святого. Через 60 лет мощи Автонома нашли нетленными, в честь святого построили храм.

Павел Башинский

