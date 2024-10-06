Дельфины умеют улыбаться и делают это очень часто: новое исследование ученых

Дельфины считаются едва ли не самыми умными животными на Земле после людей. Это проявляется в том числе и в их сложном поведении. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показывает, что дельфины умеют «улыбаться» в рамках социального взаимодействия, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что биологи из Университета Пизы (Италия) обнаружили, что дельфины-афалины используют мимику, похожую на улыбку, чтобы показать другим свое желание немного поиграть вместе.

Дельфины любят играть, выпрыгивая из воды, катаясь на волнах, играя с вещами в воде, гоняясь друг за другом и имитируя драку. Приглашением к этим играм может выступать открытый рот, что ученые считают аналогом человеческой улыбки. Другие члены группы часто отвечают аналогичной «мимикой».

Мы обнаружили наличие выразительного лица, открытого рта, у афалинов, и мы показали, что дельфины также способны отражать выражение лица других. Сигналы открытого рта и быстрая мимика неоднократно появляются в генеалогическом древе млекопитающих, что свидетельствует о том, что визуальная коммуникация сыграла решающую роль в формировании сложных социальных взаимодействий не только у дельфинов, но и у многих видов, - говорится в сообщении.

Ученые также обнаружили интересную закономерность. Хотя дельфины охотно контактируют с людьми, они использовали «улыбку» только в общении друг с другом, а с людьми - нет. Когда дельфин находится в одиночестве, он также не «улыбается».

Исследователи зафиксировали 1288 «улыбок», когда дельфины играли вместе, и только одну, когда дельфин играл сам.

Жест открытого рта, вероятно, развился из кусания, нарушая последовательность кусания, чтобы оставить только «намерение укусить» без контакта. Расслабленный открытый рот, который можно увидеть у социальных плотоядных животных, играющие лица обезьян и даже человеческий смех, является универсальным признаком игривости, помогая животным - и нам - показывать веселье и избегать конфликтов, - сообщили ученые.

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