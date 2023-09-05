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День боротьби з прокрастинацією, День кавового морозива. Що ще можна відзначити 6 вересня

День боротьби з прокрастинацією, День кавового морозива. Що ще можна відзначити 6 вересня

Київ • УНН

 • 807271 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні, 6 вересня, відзначається День боротьби з прокрастинацією – звичкою відкладати справи на потім, пише УНН.

Прокрастинація — це психологічний термін, який означає хронічну звичку людину відкладати різноманітні справи та завдання на потім, до того моменту, коли їх виконання стає неминучім.

Сам термін з’явився у 16-му столітті і походить від латинського “procrastinatus” — префікс “pro” має значення “для”, а “crastinus” означає “завтрашній день”.

Звичайні лінощі є далеко не першопричиною прокрастинації. Ця звичка з’являється через проблема регуляції емоцій, викликаних певними обставинами — нудьгою, тривогою, невпевненістю, розчаруванням.

Серйозно досліджувати прокрастинацію почали у 70- х роках минулого століття.
Частина психологів вважає, що для деяких людей прокрастинація має позитивний ефект. Адже, працюючи в режимі дедлайн, вони виконують роботу більш якісно і здатні генерувати цікаві та нестандартні ідеї.

Також сьогодні відзначається Глобальний день пошуку талантів. Подія виникла у 2018 році за ініціативи одного рекрутингового агентства і присвячене людям, які професійно займаються підбором персоналу.

Для солодкоїжок 6 вересня — це День кавового морозива. Подія виникла у СШа і набула популярності у багатьох країнах світу.
Історія кавового морозива починається з 1869 року, коли його почали вживати у складі парфе.

Ще одне свято, яке прийшло з США — День читання книги.
Вважається, що значною мірою популярність читанню повернув книжкового клубу Опри Вінфрі, заснований у 1996 році. Клуб порекомендував 70 книг, завдяки чому їх продажі перевищили 55 мільйонів доларів.

В Україні 6 вересня — професійне свято працівників Центрів надання адміністративних послуг. Подія була започаткована у 2021 році.

За церковним календарем 6 вересня православні вшановують пам’ять Архістратига Михаїла. Ще цей день називають Михайловим дивом.

За переказом у християнина Архипа була німа донька. Архістратиг вказав чоловіку місце чудодійного джерела. Дівчинка випила з нього води і почала говорити.

На знак пошани Антип звів біля джерела храм. Язичники хотіли затопити храм, але Архістратиг Михаїл своїм мечем зробив ущелину в горі, і вода відступила.

Іменини сьогодні святкують Михаїл, Арсеній, Георгій, Петро

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