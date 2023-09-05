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День борьбы с прокрастинацией, День кофейного мороженого. Что еще можно отметить 6 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня, 6 сентября, отмечается День борьбы с прокрастинацией – привычкой откладывать дела на потом, пишет УНН.

Прокрастинация — это психологический термин, который означает хроническую привычку человека откладывать различные дела и задачи на потом, до того момента, когда их выполнение становится неизбежным.

Сам термин появился в 16-м веке и происходит от латинского “procrastinatus” — префикс “pro” имеет значение “для”, а “crastinus” означает “завтрашний день”.

Обычная лень является далеко не первопричиной прокрастинации. Эта привычка из’появляется из-за проблемы регуляции эмоций, вызванных определенными обстоятельствами — скукой, тревогой, неуверенностью, разочарованием.

Серьезно исследовать прокрастинацию начали в 70-х годах прошлого века.
Часть психологов считает, что для некоторых людей прокрастинация имеет положительный эффект. Ведь, работая в режиме дедлайн, они выполняют работу более качественно и способны генерировать интересные и нестандартные идеи.

Также сегодня отмечается Глобальный день поиска талантов. Событие возникло в 2018 году по инициативе одного рекрутингового агентства и посвящено людям, которые профессионально занимаются подбором персонала.

Для сладкоежек 6 сентября — это День кофейного мороженого. Событие возникло в США и приобрело популярность в многих странах мира.
История кофейного мороженого начинается с 1869 года, когда его начали употреблять в составе парфе.

Еще один праздник, который пришел из США — День чтения книги.
Считается, что в значительной степени популярность чтению вернул книжный клуб Опры Уинфри, основанный в 1996 году. Клуб порекомендовал 70 книг, благодаря чему их продажи превысили 55 миллионов долларов.

В Украине 6 сентября — профессиональный праздник работников Центров предоставления административных услуг. Событие было учреждено в 2021 году.

По церковному календарю 6 сентября православные чтят память’Архистратига Михаила. Еще этот день называют Михайловым чудом.

По преданию у христианина Архипа была немая дочь. Архистратиг указал мужчине место чудодейственного источника. Девочка выпила из него воды и начала говорить.

В знак почтения Антип возвел у источника храм. Язычники хотели затопить храм, но Архистратиг Михаил своим мечом сделал ущелье в горе, и вода отступила.

Именины сегодня празднуют Михаил, Арсений, Георгий, Петр

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