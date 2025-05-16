День біографа та День любові до дерев: що відзначають 16 травня

Сьогодні, 16 травня, весь світ відзначає День біографа — свято тих, хто зберігає про визначних людей, передаючи наступним поколінням їхній досвід і приклад, пише УНН.

День біографа

Щороку в цей день у світі відзначають День біографа — професійне свято людей, які присвячують себе дослідженню життя особистостей, які відіграли значну роль в історії. Цей день також покликаний підкреслити важливість біографії як жанру літератури. Біографи фіксують не лише факти життів інших людей, а й дух епох, в які вони жили. Завдяки сьогодні збережена пам’ять про видатних діячів, культурні надбання та маловідомі, але важливі історії.

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День любові до дерев

16 травня — це також і День любові до дерев. Він покликаний привернути увагу на те, як сьогодні важливо дбати про дерева сприяти примноженню зелених насаджень.

Дерева відіграють значну роль в якості повітря, яким ми дихаємо. Вони насичують його озоном, затримують пил і шкідливі речовини, покращують мікроклімат. У сучасних урбанізованих умовах дерева стають справжнім щитом від загроз довкіллю.

Крім того, ліси є осередками біорізноманіття: тут мешкають тварини, ростуть лікарські рослини, ягоди й горіхи. Вони — одне з головних природних багатств, яке ми маємо зберегти для наступних поколінь.

Для українців дерева мають глибоке культурне значення. Верба, калина, дуб і тополя — не лише рослини, а символи нації, духовності та краси. З давніх-давен наші предки обожнювали природу, надаючи деревам сакрального значення.

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День пам'яті жертв масових поховань в Іраку

16 травня для Іраку — важливий день. Адже сьогодні там вшановують День памʼяті жертв масових поховань — трагічну згадку про злочини режиму Саддама Хусейна.

Після повалення диктатури у 2003 році світ дізнався про масштаби репресій: понад 300 тисяч тіл було знайдено в масових могильниках, що датуються періодом 1983–1991 років. Ці поховання стали свідченням політичних переслідувань, етнічних чисток і масових страт.

Цей день покликаний зберегти памʼять про невинно загиблих, а також слугувати пересторогою проти диктатури, геноциду та порушень прав людини.

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Міжнародний день поінформованості про целіакію

Целіакій — хронічне автоімунне захворювання, при якому організм не переносить глютен, білок, що міститься у пшениці, житі та ячмені.

Цей день покликаний підвищити обізнаність про цю хворобу серед населення, а також привернути увагу до потреб людей, які живуть із цикалієм. Нерідко хвороба залишається недіагностованою, адже її симптоми можуть бути різними — від болю в животі до хронічної втоми чи анемії.

Єдиний ефективний спосіб лікування целіакії — постійне дотримання безглютенової дієти. Саме тому доступ до відповідних продуктів, правильна діагностика і підтримка пацієнтів є важливими питаннями охорони здоровʼя.

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Вшанування пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія

16 травня православна церква вшановує памʼять преподобного Теодора Освященного — учня святого Пахомія, одного з перших організаторів чернечого життя.

Теодор народився близько 314 року в Єгипті. Ще в юності він вирішив присвятити себе Богу. Він приєднався до спільноти святого Пахомія, де став відомим своєю скромністю, мовчазністю, працьовитістю та глибокою молитвою.

З часом Теодор став найближчим помічником Пахомія, а після його смерті — очолив чернечі громади й продовжив справу свого вчителя. Під його проводом чернецтво в Єгипті ще більше зміцнилося й розрослося.

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