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З'їв значну частину тіла: в Іраку домашній лев вбив свого господаря

Київ • УНН

 • 190 перегляди

В Іраку лев, якого чоловік тримав у власному саду, напав на нього і з'їв значну частину тіла. Тварину довелося застрелити, поліція розпочала розслідування інциденту.

З'їв значну частину тіла: в Іраку домашній лев вбив свого господаря

Іракець, який кілька років тримав левів та інших диких тварин у своєму саду зазнав нападу з боку хижої кішки, яку придбав лише кілька днів тому. Лев з'їв більшу частину його тіла. Тварину довелося застрелити. Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Як зазначає видання, напад стався у четвер у місті Ен-Наджаф, що на півдні Іраку. Жертвою став 50-річний Акіл Фахр аль-Дін, який кілька років тримав левів та інших диких тварин у своєму саду. Як повідомляється, останню кішку він придбав всього за кілька днів до страшного інциденту.

"Сьогодні в саду міста Куфа в Ен-Наджафі на громадянина напав лев у власному саду, і він одразу помер", – повідомив місцевому новинному сайту Rudaw Муфід Тахір, речник поліції Ен-Наджафа.

Тахір додав, що оскільки лев з'їв значну частину тіла чоловіка, і оскільки тварина відмовилася відходити від жертви, її довелося вбити.

Як повідомляє місцеве телебачення, один із сусідів аль-Діна втрутився та вистрілив у лева з гвинтівки Калашникова, убивши його сімома кулями, проте для постраждалого було вже занадто пізно. Його доправили до міської медичної лікарні Ас-Садр у Наджафі, але він не вижив через тяжкість отриманих травм.

Було розпочато офіційне розслідування обставин інциденту.

Додамо

Ірак продовжує боротися з поширенням незаконної торгівлі дикими тваринами, але проблема загострюється багаторічним конфліктом, слабким правоохоронним органом та високим попитом на рідкісні види. Браконьєри та контрабандисти регулярно використовують відсутність регулювання в країні, полюючи на соколів з південних рівнин та птахів і лисиць з віддалених гір Курдистану.

Попри підписання Конвенції про захист тварин у 2014 році, яка має на меті стримувати світову торгівлю дикими тваринами, Ірак залишається гарячою точкою як для експорту місцевих видів, так і для контрабанди екзотичних тварин для продажу на чорному ринку.

У Кенії лев викрав та вбив 14-річну дівчинку 21.04.25, 16:13 • 6467 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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