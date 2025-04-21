У Кенії лев викрав та вбив 14-річну дівчинку

Лев убив 14-річну дівчинку, викравши її з житлового комплексу на ранчо поруч із національним парком Найробі у Кенії. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

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"На околиці Найробі лев убив 14-річну дівчинку", - повідомила Служба охорони дикої природи Кенії (KWS).

За даними служб, тварина викрала дитину з житлового комплексу на ранчо поруч із національним парком Найробі. Видання повідомляє, що тривогу підняв інший підліток, тоді рейнджери KWS пішли по слідах до сусідньої річки Мбагаті, де знайшли останки дитини.

Лева не знайшли, але KWS повідомила, що встановила пастку та направила пошукові групи для пошуку тварини. У відомстві також додали, що були вжиті додаткові заходи безпеки, щоб запобігти подальшим нападам.

Паула Кахумбу, голова природоохоронної групи WildlifeDirect, сказала, що смерть не була поодиноким інцидентом, і закликала KWS покращити "оцінку ризиків і забезпечити точну інформацію про рух і поведінку дикої природи в режимі реального часу, особливо в відомих зонах високого ризику, таких як Саванна-Ранч", звідки було викрадено 14-річну дитину.

Вона також додала, що всі будинки, табори та житлові забудови поблизу районів, де живуть дикі звіри, повинні бути "обладнані системами відлякування хижаків, включаючи світло, сигналізацію, надійні огорожі та спреї проти хижаків".

"Профілактика - наша перша і найкраща лінія захисту", - сказала вона.

Додатково

Національний парк Найробі розташований лише за 10 км від центру міста та є домівкою для таких тварин, як леви, буйволи, жирафи, леопарди та гепарди. Він огороджений з трьох боків, щоб тварини не бродили в місто, але лишається відкритим на південь, щоб тварини могли мігрувати в цю територію та з неї. Видання зазначає, що в Кенії леви часто вступають у конфлікти з людьми, особливо через худобу, але зазвичай не вбивають їх. Проте торік камери відеоспостереження зафіксували момент, коли лев вихопив ротвейлера з будинку поблизу національного парку Найробі.

KWS також повідомила, що в суботу слон убив 54-річного чоловіка. Інцидент стався в центральному окрузі Ньєрі, приблизно за 130 км від Найробі. Слон пасся в лісі Мере, коли напав на чоловіка. Той отримав серйозні травми грудей, переломи ребер і внутрішні травми. Його доставили до найближчої лікарні, де він помер.

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