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В Кении лев похитил и убил 14-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

В Кении лев напал и убил 14-летнюю девочку из жилого комплекса возле Национального парка Найроби. Животное ищут рейнджеры, после инцидента приняты меры безопасности.

В Кении лев похитил и убил 14-летнюю девочку

Лев убил 14-летнюю девочку, похитив ее из жилого комплекса на ранчо рядом с национальным парком Найроби в Кении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"На окраине Найроби лев убил 14-летнюю девочку", - сообщила Служба охраны дикой природы Кении (KWS).

По данным служб, животное похитило ребенка из жилого комплекса на ранчо рядом с национальным парком Найроби. Издание сообщает, что тревогу поднял другой подросток, тогда рейнджеры KWS пошли по следам до соседней реки Мбагати, где нашли останки ребенка.

Льва не нашли, но KWS сообщила, что установила ловушку и направила поисковые группы для поиска животного. В ведомстве также добавили, что были приняты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Паула Кахумбу, глава природоохранной группы WildlifeDirect, сказала, что смерть не была единичным инцидентом, и призвала KWS улучшить "оценку рисков и обеспечить точную информацию о движении и поведении дикой природы в режиме реального времени, особенно в известных зонах высокого риска, таких как Саванна-Ранч", откуда был похищен 14-летний ребенок.

Она также добавила, что все дома, лагеря и жилые застройки вблизи районов, где живут дикие звери, должны быть "оборудованы системами отпугивания хищников, включая свет, сигнализацию, надежные ограждения и спреи против хищников".

"Профилактика - наша первая и лучшая линия защиты", - сказала она.

Дополнительно

Национальный парк Найроби расположен всего в 10 км от центра города и является домом для таких животных, как львы, буйволы, жирафы, леопарды и гепарды. Он огорожен с трех сторон, чтобы животные не бродили в город, но остается открытым на юг, чтобы животные могли мигрировать в эту территорию и из нее. Издание отмечает, что в Кении львы часто вступают в конфликты с людьми, особенно из-за скота, но обычно не убивают их. Однако в прошлом году камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда лев выхватил ротвейлера из дома вблизи национального парка Найроби.

KWS также сообщила, что в субботу слон убил 54-летнего мужчину. Инцидент произошел в центральном округе Ньери, примерно в 130 км от Найроби. Слон пасся в лесу Мере, когда напал на мужчину. Тот получил серьезные травмы груди, переломы ребер и внутренние травмы. Его доставили в ближайшую больницу, где он скончался.

Засуха в Кении унесла жизни более 200 слонов. На территории Африканского Рога не было четырех дождливых сезонов подряд04.11.22, 19:11 • 333292 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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