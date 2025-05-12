Съел значительную часть тела: в Ираке домашний лев убил своего хозяина

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции
15:56 • 10144 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

15:48 • 20624 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

15:00 • 34707 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

14:27 • 40794 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
13:28 • 26189 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
13:00 • 25358 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12:34 • 25786 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
12 мая, 11:05 • 25715 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 32329 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
12 мая, 08:49 • 32223 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
56%
748мм
Популярные новости

Это не "игра": в Хмельницком с крыши вагона сняли подростка, его ударило током

12 мая, 08:46 • 13607 просмотра

Названы топ-10 крупнейших работодателей в Украине: кто вошел в список

12 мая, 09:20 • 16850 просмотра

"Не ворчим, тепло еще придет": синоптик предупредила, что холодная погода задержится

12 мая, 10:52 • 18766 просмотра

Более 4,26 млн украинцев воспользовались статусом временной защиты в ЕС на март-2025

12 мая, 11:10 • 50038 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 18322 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

15:00 • 34718 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

14:27 • 40805 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 80574 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 103930 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 88466 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 18465 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 65975 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 42228 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 48497 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 128772 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Съел значительную часть тела: в Ираке домашний лев убил своего хозяина

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Ираке лев, которого мужчина держал в собственном саду, напал на него и съел значительную часть тела. Животное пришлось застрелить, полиция начала расследование инцидента.

Съел значительную часть тела: в Ираке домашний лев убил своего хозяина

Иракец, который несколько лет держал львов и других диких животных в своем саду, подвергся нападению со стороны хищной кошки, которую приобрел всего несколько дней назад. Лев съел большую часть его тела. Животное пришлось застрелить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как отмечает издание, нападение произошло в четверг в городе Эн-Наджаф, что на юге Ирака. Жертвой стал 50-летний Акил Фахр аль-Дин, который несколько лет держал львов и других диких животных в своем саду. Как сообщается, последнюю кошку он приобрел всего за несколько дней до страшного инцидента.

"Сегодня в саду города Куфа в Эн-Наджафе на гражданина напал лев в собственном саду, и он сразу умер", – сообщил местному новостному сайту Rudaw Муфид Тахир, представитель полиции Эн-Наджафа.

Тахир добавил, что поскольку лев съел значительную часть тела мужчины, и поскольку животное отказалось отходить от жертвы, его пришлось убить.

Как сообщает местное телевидение, один из соседей аль-Дина вмешался и выстрелил в льва из винтовки Калашникова, убив его семью пулями, однако для пострадавшего было уже слишком поздно. Его доставили в городскую медицинскую больницу Ас-Садр в Наджафе, но он не выжил из-за тяжести полученных травм.

Было начато официальное расследование обстоятельств инцидента.

Добавим

Ирак продолжает бороться с распространением незаконной торговли дикими животными, но проблема обостряется многолетним конфликтом, слабым правоохранительным органом и высоким спросом на редкие виды. Браконьеры и контрабандисты регулярно используют отсутствие регулирования в стране, охотясь на соколов с южных равнин и птиц и лис из отдаленных гор Курдистана.

Несмотря на подписание Конвенции о защите животных в 2014 году, которая имеет целью сдерживать мировую торговлю дикими животными, Ирак остается горячей точкой как для экспорта местных видов, так и для контрабанды экзотических животных для продажи на черном рынке.

В Кении лев похитил и убил 14-летнюю девочку21.04.25, 16:13 • 6467 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Ирак
Brent
$65.19
Bitcoin
$102,855.50
S&P 500
$5,826.81
Tesla
$319.11
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,228.99
Ethereum
$2,500.68