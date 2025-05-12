Съел значительную часть тела: в Ираке домашний лев убил своего хозяина

Иракец, который несколько лет держал львов и других диких животных в своем саду, подвергся нападению со стороны хищной кошки, которую приобрел всего несколько дней назад. Лев съел большую часть его тела. Животное пришлось застрелить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как отмечает издание, нападение произошло в четверг в городе Эн-Наджаф, что на юге Ирака. Жертвой стал 50-летний Акил Фахр аль-Дин, который несколько лет держал львов и других диких животных в своем саду. Как сообщается, последнюю кошку он приобрел всего за несколько дней до страшного инцидента.

"Сегодня в саду города Куфа в Эн-Наджафе на гражданина напал лев в собственном саду, и он сразу умер", – сообщил местному новостному сайту Rudaw Муфид Тахир, представитель полиции Эн-Наджафа.

Тахир добавил, что поскольку лев съел значительную часть тела мужчины, и поскольку животное отказалось отходить от жертвы, его пришлось убить.

Как сообщает местное телевидение, один из соседей аль-Дина вмешался и выстрелил в льва из винтовки Калашникова, убив его семью пулями, однако для пострадавшего было уже слишком поздно. Его доставили в городскую медицинскую больницу Ас-Садр в Наджафе, но он не выжил из-за тяжести полученных травм.

Было начато официальное расследование обстоятельств инцидента.

Добавим

Ирак продолжает бороться с распространением незаконной торговли дикими животными, но проблема обостряется многолетним конфликтом, слабым правоохранительным органом и высоким спросом на редкие виды. Браконьеры и контрабандисты регулярно используют отсутствие регулирования в стране, охотясь на соколов с южных равнин и птиц и лис из отдаленных гор Курдистана.

Несмотря на подписание Конвенции о защите животных в 2014 году, которая имеет целью сдерживать мировую торговлю дикими животными, Ирак остается горячей точкой как для экспорта местных видов, так и для контрабанды экзотических животных для продажи на черном рынке.

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