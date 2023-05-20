День банківського працівника в Україні та Всесвітній день травматолога. Що ще відзначають 20 травня

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У третю суботу травня, в Україні за ініціативи відомих вчених та наукових установ з 1997 року відзначається День науки.

Також 20 травня – це Всесвітній день травматолога. Професійне свято людей у білих халатах, які мають безпосереднє відношення до сфери травматології та ортопедії.

Ще 20 травня відзначають Всесвітній день метрології. Він був заснований Міжнародним комітетом мір та ваги у 1999 році. Дату "20 травня" обрали не випадково, адже саме цього дня у Парижі була підписана "Метрична конвенція", яка покликана забезпечити єдність вимірювань у всьому світі.

Окрім цього, 20 травня можна відзначити Всесвітній день бджіл, Європейський день боротьби з ожирінням, Всесвітній день віскі.

За церковним календарем 20 травня – явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі, яке сталося саме в цей день у 351 році.

Вважається, що о третій годині ранку на небі з'явилося зображення рівноконечного Хреста Господнього, що сяяло невимовним світлом, яке перевершувало світло сонця. Явлення знамення Хреста почалося над святою Голгофською горою, на якій був розіп'ятий Господь і досягало гори Оливної. Люди, що стали свідками знамення, потім поспішили до святого храму Воскресіння.

Також сьогодні день пам’яті мученика Акакія, що жив у ІІ-ІІІ в Каппадокії. Акакій служив у війську, був християнином. За те, що не хотів зректися Христа, його кинули до в’язниці і жорстоко катували.

За повір’ям, щоночі до Акакія проходили янголи, які омивали йому рани та приносили їжу. Воєначальник розлютився, що Акакій не страждає від тортур та наказав стратити його.

Іменини 20 травня святкують Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Ніл та Василь.