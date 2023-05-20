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День банковского работника в Украине и Всемирный день травматолога. Что еще отмечают 20 мая

День банковского работника в Украине и Всемирный день травматолога. Что еще отмечают 20 мая

Киев • УНН

 • 1370916 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня, 20 мая, в Украине отмечается День банковского работника. Профессиональный праздник в честь сотрудников банковской сферы был введен в Украине с 2004 года, пишет УНН.

Детали

В третью субботу мая, в Украине по инициативе известных ученых и научных учреждений с 1997 года отмечается День науки.

Также 20 мая – это Всемирный день травматолога. Профессиональный праздник людей в белых халатах, которые имеют непосредственное отношение к сфере травматологии и ортопедии.

Еще 20 мая отмечают Всемирный день метрологии. Он был учрежден Международным комитетом мер и весов в 1999 году. Дату "20 мая" выбрали не случайно, ведь именно в этот день в Париже была подписана "Метрическая конвенция", которая призвана обеспечить единство измерений во всем мире.

Кроме этого, 20 мая можно отметить Всемирный день пчел, Европейский день борьбы с ожирением, Всемирный день виски.

По церковному календарю 20 мая – явление на небе Креста Господня в Иерусалиме, которое произошло именно в этот день в 351 году.

Считается, что в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня, сияющее неописуемым светом, который превосходил свет солнца. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь и достигало горы Елеонской. Люди, ставшие свидетелями знамения, затем поспешили в святой храм Воскресения.

Также сегодня день памяти мученика Акакия, жившего во II-III в Каппадокии. Акакий служил в войске, был христианином. За то, что не хотел отречься от Христа, его бросили в тюрьму и жестоко пытали.

По поверью, каждую ночь к Акакию проходили ангелы, которые омывали ему раны и приносили пищу. Военачальник разозлился, что Акакий не страдает от пыток и приказал казнить его.

Именины 20 мая празднуют Семен, Антон, Михаил, Иван, Людмила, Иосиф, Нил и Василий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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