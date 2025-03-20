Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Роботи з капітального ремонту огорожі Байкового кладовища наразі призупинені. Після громадського резонансу та ініціативи Київської міської державної адміністрації, Департамент охорони культурної спадщини наголосив на необхідності припинення робіт до отримання погодженої науково-проєктної документації, що відповідає вимогам законодавства про охорону культурної спадщини. Про це журналісту УНН повідомили у КМДА на інформаційний запит.

У грудні 2024 року почався ремонт огорожі на Байковому кладовищі, здійснюваний Ритуальною службою СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" за проєктом "Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів". Зокрема, згідно з інформацією на платформі Prozzoro тендер виграла компанія ТОВ "Будівелька компанія "ДЕНКО", яка запропонувала суму ремонтних робіт у майже 200 тисяч гривень.

Після початку ремонту з’явилася петиція, яка викликала суспільний резонанс щодо збереження частини огорожі як об’єкта культурної спадщини. Автором петиції виявився київський пам’яткоохоронець Дмитро Перов, який закликав місцеву владу припинити демонтажні роботи.

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Водночас, заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв звернувся листом до секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка та очільників профільних комісій Київради з проханням не підтримувати петицію про збереження історичної огорожі Байкового кладовища.

У листі посадовець зазначив, що не вся огорожа Байкового кладовища є об’єктом культурної спадщини, а лише окремі її частини. Зокрема, це надбрамна церква, 12 секцій цегляної огорожі з металевими ґратами від надбрамної церкви до Католицьких воріт, самі Католицькі ворота, а також Лютеранські ворота та елементи оздоблення до них.

…роботи, що виконує Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО" по обʼєкту "Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів на вулиці Байковій" направлені саме на збереження поховань та намогильних споруд, загроза руйнування яких виникла через значний тиск великих мас грунту з боку кладовища і не передбачає виконання будь-яких будівельних робіт на обʼєкті… - пише Пантелєєв.

Після резонансної петиції КМДА ініціювала перевірку. Зокрема, спеціалістом Департаменту охорони культурної спадщини КМДА було здійснено візуальний огляд частини території Байкового кладовища та встановлено, що цегляну огорожу з парного боку вулиці Байкової демонтовано.

Тож у результаті Департамент наголосив на необхідності проведення додаткових комплексних досліджень всіх конструктивних елементів, в тому числі огородження навколо Байкового кладовища із залученням науковців, громадськості.

Також Департамент надав Ритуальній службі припис, щоб припинити ремонтні роботи до отримання відповідної науково-проєктної документації.

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У відповідь на запит журналіста УНН Ритуальна служба СКП "СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО" зазначила, що цей проєкт не передбачав проведення будь-яких робіт на об’єкті "Огорожа з надбрамною церквою і порталами", що є частиною культурної спадщини. Йшлося лише про ремонт неісторичних частин огорожі.

Тож наразі будівництво, у тому числі демонтажних робіт історичної огорожі на об’єкті Байкового кладовища не здійснюється.

Пошкоджені частини паркану Байкового кладовища, саме історичної частини огорожі, потребує необхідність асигнувань на розроблення проекту та виконання робіт з реставрації огорожі з надбрамною церквою і порталами Байкового кладовища у відповідності до норм законодавства з охорони культурної спадщини - йдеться в повідомленні.

Крім того, вони зазначили, що "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) надав висновок за результатами визначення міцності цегли, відібраної з кладки огорожі Байкового кладовища. Обстеження показало, що цегла була вироблена на київських заводах у середині ХХ століття.

І з огляду на її стан, фахівці не рекомендують використовувати її повторно для проведення робіт з капітального ремонту огорожі.

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