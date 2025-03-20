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Демонтаж исторической ограды Байкового кладбища приостановлен: что известно

Киев • УНН

 • 271746 просмотра

Ремонтные работы на Байковом кладбище остановили. Причиной стало отсутствие согласованной научно-проектной документации и общественный резонанс по поводу сохранения культурного наследия.

Демонтаж исторической ограды Байкового кладбища приостановлен: что известно

Работы по капитальному ремонту ограждения Байкового кладбища в настоящее время приостановлены. После общественного резонанса и инициативы Киевской городской государственной администрации, Департамент охраны культурного наследия отметил необходимость прекращения работ до получения согласованной научно-проектной документации, отвечающей требованиям законодательства об охране культурного наследия. Об этом журналисту УНН сообщили в КГГА на информационный запрос.

В декабре 2024 года начался ремонт ограждения на Байковом кладбище, осуществляемый Ритуальной службой СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" по проекту "Капитальный ремонт ограждения с выполнением противооползневых мероприятий". В частности, согласно информации на платформе Prozzoro тендер выиграла компания ООО "Строительная компания "ДЕНКО", которая предложила сумму ремонтных работ в почти 200 тысяч гривен.

После начала ремонта появилась петиция, которая вызвала общественный резонанс относительно сохранения части ограждения как объекта культурного наследия. Автором петиции оказался киевский памятникоохранник Дмитрий Перов, который призвал местные власти прекратить демонтажные работы.

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В то же время, заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев обратился письмом к секретарю Киевского городского совета Владимиру Бондаренко и руководителям профильных комиссий Киевсовета с просьбой не поддерживать петицию о сохранении исторической ограды Байкового кладбища. 

В письме чиновник отметил, что не вся ограда Байкового кладбища является объектом культурного наследия, а лишь отдельные ее части. В частности, это надвратная церковь, 12 секций кирпичной ограды с металлическими решетками от надвратной церкви до Католических ворот, сами Католические ворота, а также Лютеранские ворота и элементы отделки к ним.

…работы, которые выполняет Ритуальная служба СКП "Спецкомбинат ПКПО" по объекту "Капитальный ремонт ограждения с выполнением противооползневых мероприятий на улице Байковой" направлены именно на сохранение захоронений и надгробных сооружений, угроза разрушения которых возникла из-за значительного давления больших масс грунта со стороны кладбища и не предусматривает выполнение каких-либо строительных работ на объекте…

- пишет Пантелеев.

После резонансной петиции КГГА инициировала проверку. В частности, специалистом Департамента охраны культурного наследия КГГА был осуществлен визуальный осмотр части территории Байкового кладбища и установлено, что кирпичная ограда с парной стороны улицы Байковой демонтирована.

Поэтому в результате Департамент отметил необходимость проведения дополнительных комплексных исследований всех конструктивных элементов, в том числе ограждения вокруг Байкового кладбища с привлечением ученых, общественности.

Также Департамент предоставил Ритуальной службе предписание, чтобы прекратить ремонтные работы до получения соответствующей научно-проектной документации.

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В ответ на запрос журналиста УНН Ритуальная служба СКП "СПЕЦКОМБИНАТ ПКПО" отметила, что этот проект не предусматривал проведение каких-либо работ на объекте "Ограда с надвратной церковью и порталами", являющемся частью культурного наследия. Речь шла лишь о ремонте неисторических частей ограды.

Поэтому сейчас строительство, в том числе демонтажных работ исторической ограды на объекте Байкового кладбища не осуществляется.

Поврежденные части забора Байкового кладбища, именно  исторической части ограды, требует необходимость ассигнований на разработку проекта и выполнение работ по реставрации ограды с надвратной церковью и порталами Байкового кладбища в соответствии с нормами законодательства по охране культурного наследия

- говорится в сообщении.

Кроме того, они отметили, что "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" (ГП НИИСК) предоставил заключение по результатам определения прочности кирпича, отобранного из кладки ограды Байкового кладбища. Обследование показало, что кирпич был произведен на киевских заводах в середине ХХ века.

И учитывая его состояние, специалисты не рекомендуют использовать его повторно для проведения работ по капитальному ремонту ограды.

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Алина Волянская

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