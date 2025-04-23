Україна обговорює фінансування на 2026 рік з МВФ та Світовим банком у Вашингтоні

Група уряду України, за участю прем'єра Дениса Шмигаля розпочала роботу на Spring Meetings 2025. З представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС планується обговорити потреби України на 2026 рік.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку прем'єр-міністра України.

Разом з урядовою командою розпочинаємо роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ. Заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС. - пише Шмигаль.

У дописі вказано, що під час Spring Meetings представники МВФ, Світового банку та чиновники будуть обговорювати потреби України на 2026 рік. Крім того зазначено, що потреби у фінансуванні України на 2025 рік вже закриті.

Щодо планів на наступний рік, у контексті винесених на обговорення тем, особлива увага буде приділена фінансуванню відновлення, залученню інвестицій. Також буде йти мова про питання конфіскації заморожених російських активів.

Нагадаємо

Кабмін залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проекту HOPE для виплат компенсацій за програмою "єВідновлення". Загалом підтримку отримали понад 96 тис. родин.

Уряд працює над зниженням цін на ліки та розширює програму "Доступні ліки", українці зможуть отримати 600 препаратів безкоштовно. Також розширюється програма "Мобільні аптеки" в 15 регіонах.

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