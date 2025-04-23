Украина обсуждает финансирование на 2026 год с МВФ и Всемирным банком в Вашингтоне

Группа правительства Украины, с участием премьера Дениса Шмыгаля, начала работу на Spring Meetings 2025. С представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС планируется обсудить потребности Украины на 2026 год.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.

Вместе с правительственной командой начинаем работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ. Запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС. - пишет Шмыгаль.

В сообщении указано, что во время Spring Meetings представители МВФ, Всемирного банка и чиновники будут обсуждать потребности Украины на 2026 год. Кроме того, отмечено, что потребности в финансировании Украины на 2025 год уже закрыты.

Относительно планов на следующий год, в контексте вынесенных на обсуждение тем, особое внимание будет уделено финансированию восстановления, привлечению инвестиций. Также будет идти речь о вопросе конфискации замороженных российских активов.

Напомним

Кабмин привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE для выплат компенсаций по программе "еВідновлення". В целом поддержку получили более 96 тыс. семей.

Правительство работает над снижением цен на лекарства и расширяет программу "Доступные лекарства", украинцы смогут получить 600 препаратов бесплатно. Также расширяется программа "Мобильные аптеки" в 15 регионах.

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