Украина обсуждает финансирование на 2026 год с МВФ и Всемирным банком в Вашингтоне
Киев • УНН
Правительственная делегация Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем начала работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025. Будут обсуждаться потребности Украины на 2026 год и привлечение инвестиций.
Группа правительства Украины, с участием премьера Дениса Шмыгаля, начала работу на Spring Meetings 2025. С представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС планируется обсудить потребности Украины на 2026 год.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Украины.
Вместе с правительственной командой начинаем работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ. Запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС.
В сообщении указано, что во время Spring Meetings представители МВФ, Всемирного банка и чиновники будут обсуждать потребности Украины на 2026 год. Кроме того, отмечено, что потребности в финансировании Украины на 2025 год уже закрыты.
Относительно планов на следующий год, в контексте вынесенных на обсуждение тем, особое внимание будет уделено финансированию восстановления, привлечению инвестиций. Также будет идти речь о вопросе конфискации замороженных российских активов.
Напомним
Кабмин привлечет 84 млн долларов от Всемирного банка в рамках проекта HOPE для выплат компенсаций по программе "еВідновлення". В целом поддержку получили более 96 тыс. семей.
Правительство работает над снижением цен на лекарства и расширяет программу "Доступные лекарства", украинцы смогут получить 600 препаратов бесплатно. Также расширяется программа "Мобильные аптеки" в 15 регионах.
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