DeepState: росіяни просунулися біля Іванівського та Вербового, йдуть бої за Роботине
Київ • УНН
Російські війська просунулися вперед біля двох сіл у Донецьку, але бої тривають навколо одного села у Запоріжжі, де українці утримують свої позиції.
Росіяни просунулись біля Іванівського та Вербового, що в Бахмутському районі Донецької області. Тривають бої південніше та західніше Роботиного, що на Запоріжжі. Про це свідчить оновлена мапа моніторингової групи DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного.
Деталі
За спостережними даними DeepState, із вчорашнього дня розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу. Російські загарбники намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Втім поки без результатно, наші бійці тримають відвойовані рубежі.
Однак, відомо що окупанти продавили оборону біля Вербового.
Тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація — це розуміють і наші, і ворог.
Додатково
Раніше УНН писав із посиланням начальника відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій про те що ситуація на Запорізькому напрямку стабілізована, жодних втрат позицій немає.
Розстріл українських військовополонених в Авдіївці та Веселому: розпочато розслідування – Офіс Генпрокурора18.02.24, 20:03 • 105000 переглядiв
Нагадаємо
На Запорізькому напрямку армія рф напередодні спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів.