На Запорізькому напрямку жодних втрат позицій немає - Лиховій

Ситуація на Запорізькому напрямку стабілізована, жодних втрат позицій немає. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У нас є інші гарячі напрямки – це Мар'їнський, де тільки за вчора було відбито 23 штурмові дії росіян. Також Запорізький напрямок, де ворог 13 разів безуспішно намагався атакували позиції наших військ, зокрема на Роботинському виступі, який був деокупований під час літньої кампанії.

На запитання чи почався активніший штурм росіян на Запорізькому напрямку, Лиховій:

Я б хотів трохи загасити паніку…Ситуація на цьому напрямку є стабільною, вона стабілізована. На жодному напрямку і в Запорізькому також ворог успіху не мав. На Запорізькому напрямку втрат жодних позицій немає. Йдеться радше про локальні спроби в напрямку саме села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові. Неодноразово ми бачили такі спроби. Висновок – ворог отримав по зубах, відкотився.