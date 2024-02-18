На Запорізькому напрямку жодних втрат позицій немає - Лиховій
Київ • УНН
Начальник відділу зв'язків з громадськістю підрозділу "Таврія" повідомив, що ситуація на Запорізькому напрямку стабілізувалася, без втрат українських позицій, оскільки російська армія здійснила 13 невдалих спроб атак, але була відбита.
Ситуація на Запорізькому напрямку стабілізована, жодних втрат позицій немає. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
У нас є інші гарячі напрямки – це Мар'їнський, де тільки за вчора було відбито 23 штурмові дії росіян. Також Запорізький напрямок, де ворог 13 разів безуспішно намагався атакували позиції наших військ, зокрема на Роботинському виступі, який був деокупований під час літньої кампанії.
На запитання чи почався активніший штурм росіян на Запорізькому напрямку, Лиховій:
Я б хотів трохи загасити паніку…Ситуація на цьому напрямку є стабільною, вона стабілізована. На жодному напрямку і в Запорізькому також ворог успіху не мав. На Запорізькому напрямку втрат жодних позицій немає. Йдеться радше про локальні спроби в напрямку саме села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові. Неодноразово ми бачили такі спроби. Висновок – ворог отримав по зубах, відкотився.
Лиховій зазначив, що у ворога немає на великій протяжності Запорізького напрямку такого одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб проломити українську оборону.
Окупанти розстріляли вранці двох українських військовополонених18.02.24, 15:39 • 39109 переглядiв
Доповнення
На Запорізькому напрямку армія рф напередодні спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів.