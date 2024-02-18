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DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 19:05  •  34685 просмотра

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Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.

Россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, что в Бахмутском районе Донецкой области. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино, что в Запорожье. Об этом свидетельствует обновленная карта мониторинговой группы DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино.

- отметили в DeepState.

Детали

По наблюдательным данным DeepState, со вчерашнего дня начались активные штурмы врагом Роботинского выступа. Российские захватчики пытаются зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села. Впрочем пока без результатно, наши бойцы держат отвоеванные рубежи.

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Однако, известно, что оккупанты продавили оборону возле Вербового.

Продолжаются стабилизационные мероприятия. Без введения резервов, может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг. 

- отметили аналитики.

Дополнительно

Ранее УНН писал с ссылкой начальника отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой о том, что ситуация на Запорожском направлении стабилизирована, никаких потерь позиций нет.

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора18 февраля 2024, 18:03 • 104670 просмотров

Напомним

На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
avdiivkaАвдеевка
bakhmutБахмут
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
DeepState: росіяни просунулися біля Іванівського та Вербового, йдуть бої за Роботине
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DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

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