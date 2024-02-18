DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино
Киев • УНН
Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.
Россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, что в Бахмутском районе Донецкой области. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино, что в Запорожье. Об этом свидетельствует обновленная карта мониторинговой группы DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино.
Детали
По наблюдательным данным DeepState, со вчерашнего дня начались активные штурмы врагом Роботинского выступа. Российские захватчики пытаются зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села. Впрочем пока без результатно, наши бойцы держат отвоеванные рубежи.
Однако, известно, что оккупанты продавили оборону возле Вербового.
Продолжаются стабилизационные мероприятия. Без введения резервов, может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг.
Дополнительно
Ранее УНН писал с ссылкой начальника отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой о том, что ситуация на Запорожском направлении стабилизирована, никаких потерь позиций нет.
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора18 февраля 2024, 18:03 • 104670 просмотров
Напомним
На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.
DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино
Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.
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