DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

Россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, что в Бахмутском районе Донецкой области. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино, что в Запорожье. Об этом свидетельствует обновленная карта мониторинговой группы DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Роботино. - отметили в DeepState.

Детали

По наблюдательным данным DeepState, со вчерашнего дня начались активные штурмы врагом Роботинского выступа. Российские захватчики пытаются зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села. Впрочем пока без результатно, наши бойцы держат отвоеванные рубежи.

Однако, известно, что оккупанты продавили оборону возле Вербового.

Продолжаются стабилизационные мероприятия. Без введения резервов, может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг. - отметили аналитики.

Дополнительно

Ранее УНН писал с ссылкой начальника отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой о том, что ситуация на Запорожском направлении стабилизирована, никаких потерь позиций нет.

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

Напомним

На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.