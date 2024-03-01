ДБР повинне звернутися до голови НБУ з поданням про відсторонення директора юрдепартаменту Нацбанку Зими - експерт

Державне бюро розслідувань повинно звернутися із поданням до голови Національного банку України Андрія Пишного щодо відсторонення від виконання службових обов'язків директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими на час розслідування справи щодо можливого перевищення ним влади чи службових повноважень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

ДБР повідомило, що відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань владою чи службовим становищем Зимою. За інформацією УНН, він від імені Нацбанку направив листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з рекомендацією відкликати позови, які подали акціонери банку "Конкорд" проти НБУ ще до того, як розпочався процес його ліквідації. ФГВФО рекомендацію Зими, який одночасно є й головою адміністративної ради Фонду, виконав і відкликав позови.

"Ми маємо розуміти, що саме ДБР має юрисдикцію – це під його юрисдикцією знаходиться порушення справи (відкриття кримінального провадження – ред.), перевірок службових. Це функція ДБР. Ця ситуація існує, кримінальне провадження є, то тепер ДБР має зробити подання на голову НБУ, який має право приймати такі рішення – відсторонити на час розслідування справи. На основі подання ДБР, я переконаний, що і з моральної, і з професійної точки зору це зроблять", - сказав Шабовта.

Заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан зазначила, що відсторонення від посади чиновника застосовується тоді, коли його підозрюють у вчиненні посадового злочину і в тому, що він й надалі може порушувати закон, виконуючи обов'язки.

"Зрозуміло, що така людина, якщо вона продовжить перебувати на посаді – вона буде продовжувати вчиняти злочин, впливати на свідків, можливо, знищувати докази і використовувати свою посаду, вплив, становище для того, щоб уникнути від відповідальності. Коли всі ці обставини присутні – то тоді, звісно, ініціюється питання для відсторонення, поки не завершене розслідування", - зазначила Щербан.

Щодо рекомендацій Зими Шабовта зазначив, що не здивований такими діями чиновника і "це частина тих корупційних схем, які існують і працюють протягом десятирічь в Україні".

Шабовта також додав, що до призначення керівників ліквідаційних комісій банків, які виводяться з ринку, теж є питання.

Нагадаємо

Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.