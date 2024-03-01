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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:28  •  23759 просмотра

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Государственное бюро расследований должно обратиться с представлением к председателю Национального банка Украины Андрею Пышному об отстранении от исполнения служебных обязанностей директора юридического департамента НБУ Александра Зимы на время расследования дела о возможном превышении им власти или служебных полномочий. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

ГБР сообщило, что открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений властью или служебным положением Зимой. По информации УНН, он от имени Нацбанка направил письмо Фонду гарантирования вкладов физических лиц с рекомендацией отозвать иски, которые подали акционеры банка "Конкорд" против НБУ еще до того, как начался процесс его ликвидации. ФГВФЛ рекомендацию Зимы, который одновременно является и главой административного совета Фонда, выполнил и отозвал иски.

"Мы должны понимать, что именно ГБР имеет юрисдикцию - это под его юрисдикцией находится возбуждение дела (открытие уголовного производства - ред.), проверок служебных. Это функция ГБР. Эта ситуация существует, уголовное производство есть, то теперь ГБР должно сделать представление на главу НБУ, который имеет право принимать такие решения - отстранить на время расследования дела. На основе представления ГБР, я убежден, что и с моральной, и с профессиональной точки зрения это сделают", - сказал Шабовта.

Заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань отметила, что отстранение от должности чиновника применяется тогда, когда его подозревают в совершении должностного преступления и в том, что он и в дальнейшем может нарушать закон, выполняя обязанности.

"Понятно, что такой человек, если он продолжит находиться в должности - он будет продолжать совершать преступление, влиять на свидетелей, возможно, уничтожать доказательства и использовать свою должность, влияние, положение для того, чтобы избежать от ответственности. Когда все эти обстоятельства присутствуют - то тогда, конечно, инициируется вопрос для отстранения, пока не завершено расследование", - отметила Щербань.

Относительно рекомендаций Зимы Шабовта отметил, что не удивлен такими действиями чиновника и "это часть тех коррупционных схем, которые существуют и работают в течение десятилетий в Украине".

Шабовта также добавил, что к назначению руководителей ликвидационных комиссий банков, которые выводятся с рынка, тоже есть вопросы.

Напомним

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ДБР повинне звернутися до голови НБУ з поданням про відсторонення директора юрдепартаменту Нацбанку Зими - експерт
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