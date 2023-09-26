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Данілов про українську ракетну програму: через атаки "ми перенесли частину виробництва за межі країни"

Данілов про українську ракетну програму: через атаки "ми перенесли частину виробництва за межі країни"

Київ • УНН

 • 513187 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Через влучання ворогом у ракетне виробництво, його частково довелось перенести за межі країни, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC, передає УНН.

Деталі

Україна продемонструвала здатність вражати військові об’єкти противника далеко від державних кордонів. Українські безпілотники наприкінці серпня вдарили по аеропорту пскова, міста, розташованого понад 700 кілометрів від України. Того ж дня Данілов опублікував у соціальній мережі X (раніше Twitter) відео, на якому видно запуск нової невідомої ракети. Наразі відомо небагато подробиць української ракетної програми.

«Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, росія влучила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни», – заявив секретар РНБО.

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Крім того, нещодавно російські інтереси, зазнали удару в Судані. CNN припустило, що "ймовірно" за цими нападами на "вагнерівців" могли стояти українські спецпризначенці.

"Ми не коментуємо ці речі. Все, що станеться з росіянами, які брали участь у вбивстві нашого народу, будь-де у світі, може і буде відбуватися. Бо є Бог, який усе бачить і всім керує", - зауважив Данілов. 

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Щодо потенційних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру секретар РНБО визнав, що ніхто не може бути готовим на 100 відсотків, адже Україна робить усе можливе, щоб забезпечити захист своєї інфраструктури, але ці атаки, часто спричинені безпілотниками Shaheds, які виготовляються «з комплектуючих із країн-союзників».

«Ви не знаєте, як поведеться ворог. Ви не знаєте, де відбудуться певні удари», - каже Данілов.

І наполягає на тому, що санкції, запроваджені Заходом, не зовсім ефективні для обмеження використання західних технологій, які використовує росія для нападу на Україну.

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Війна, каже Данілов, «це питання багатовимірне», повне змінних, на які Київ не впливає.

«Є фактори, на які ми не можемо вплинути, на які росіяни не можуть вплинути. Ми робимо все можливе, щоб ця територія, яка на карті позначена кольором, ближчим до коричневого, була звільнена», – підсумував він.

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