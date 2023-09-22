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"Для чф рф є два варіанти майбутнього": Данілов зробив заяву після "бавовни" у Криму

"Для чф рф є два варіанти майбутнього": Данілов зробив заяву після "бавовни" у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у п'ятницю зробив заяву після "бавовни" в Севастополі в тимчасово окупованому Криму, вказавши на два варіанти майбутнього для чорноморського флоту рф, пише УНН.

Цитата

"Два варіанти майбутнього для чф рф – самоліквідація добровільна або примусова", - написав Данілов у соцмережі X.

Секретар РНБО вказав, що "найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення". "Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", - зазначив він.

"В іншому варіанті – чф рф нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - резюмував Данілов.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

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