"Для чф рф є два варіанти майбутнього": Данілов зробив заяву після "бавовни" у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у п'ятницю зробив заяву після "бавовни" в Севастополі в тимчасово окупованому Криму, вказавши на два варіанти майбутнього для чорноморського флоту рф, пише УНН.
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"Два варіанти майбутнього для чф рф – самоліквідація добровільна або примусова", - написав Данілов у соцмережі X.
Секретар РНБО вказав, що "найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення". "Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", - зазначив він.
"В іншому варіанті – чф рф нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - резюмував Данілов.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.