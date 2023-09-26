Данилов об украинской ракетной программе: из-за атак "мы перенесли часть производства за пределы страны"

Детали

Украина продемонстрировала способность поражать военные объекты противника вдали от государственных границ. Украинские беспилотники в конце августа ударили по аэропорту Пскова, города, расположенного более чем в 700 километрах от Украины. В тот же день Данилов опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) видео, на котором видно запуск новой неизвестной ракеты. На данный момент известно немного подробностей украинской ракетной программы.

«Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Я могу вам сказать, что, к сожалению, россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», – заявил секретарь СНБО.

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Кроме того, недавно российские интересы, подверглись удару в Судане. CNN предположило, что "вероятно" за этими нападениями на "вагнеровцев" могли стоять украинские спецназовцы.

"Мы не комментируем эти вещи. Все, что произойдет с россиянами, которые участвовали в убийстве нашего народа, где угодно в мире, может и будет происходить. Потому что есть Бог, который все видит и всем управляет", - заметил Данилов.

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Относительно потенциальных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру секретарь СНБО признал, что никто не может быть готовым на 100 процентов, ведь Украина делает все возможное, чтобы обеспечить защиту своей инфраструктуры, но эти атаки, часто вызванные беспилотниками Shaheds, которые изготавливаются «из комплектующих из стран-союзников».

«Вы не знаете, как поведет себя враг. Вы не знаете, где произойдут определенные удары», - говорит Данилов.

И настаивает на том, что санкции, введенные Западом, не совсем эффективны для ограничения использования западных технологий, которые использует россия для нападения на Украину.

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Война, говорит Данилов, «это вопрос многомерный», полный переменных, на которые Киев не влияет.

«Есть факторы, на которые мы не можем повлиять, на которые россияне не могут повлиять. Мы делаем все возможное, чтобы эта территория, которая на карте обозначена цветом, более близким к коричневому, была освобождена», – подытожил он.