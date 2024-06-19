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Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні, направлений на підтримку виробництва військової техніки

Київ • УНН

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Данія оголосила 19-й пакет допомоги Україні, спрямований на налагодження виробництва військової техніки, включаючи угоди з союзниками про закупівлі та інвестиції в українську оборонну промисловість, додаткове обладнання для данських літаків F-16, а також поставки з данських оборонних запасів для підтримки негайної та довгострокової обороноздатності України.

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні, направлений на підтримку виробництва військової техніки

В Данії повідомили про дев'ятнадцятий за рахунком пакет допомоги для України.  Пакет підтримки передбачає підписання низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і інвестицій в оборонну промисловість України. Серед іншого, це додаткове обладнання для підтримки данських F-16. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони Данії

Деталі 

Як зазначається, черговий пакет допомоги від Данії буде одночасно підтримувати нагальні потреби Києва та водночас сприятиме довгостроковому розвитку здатності України захищати себе.

Пакет допомоги являє собою поєднання рамкової програми для фінансування значних надходжень в оборонну промисловість України, додаткового обладнання для підтримки датських F-16 і поставок  із власних запасів датської оборони.

"Україна, як і раніше, потребує значної військової підтримки через триваючу російську агресію проти країни. Таким чином, за допомогою останнього пакета пожертвувань ми надаємо максимальну підтримку потребам України на полі бою тут і зараз. Але в нас також є данське безпекове зобов'язання - підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Тому ми створили данську модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе налагодити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Доповнення 

У двох останніх пакетах допомоги від Данії для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон. У міністерстві оборони країни зазначили, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 мільярда данських крон у такий спосіб, щоб швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт підтримки буде запущено влітку.

Данія стала першою країною НАТО, яка інвестує у виробництво українського озброєння - Умєров14.06.24, 12:08 • 101030 переглядiв

Тетяна Краєвська

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