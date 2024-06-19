В Дании сообщили о девятнадцатом по счету пакете помощи для Украины. Пакет поддержки предусматривает подписание ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и инвестициям в оборонную промышленность Украины. Среди прочего, это дополнительное оборудование для поддержки датских F-16. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Дании.

Детали

Как отмечается, очередной пакет помощи от Дании будет одновременно поддерживать насущные потребности Киева и одновременно способствовать долгосрочному развитию способности Украины защищать себя.

Пакет помощи представляет собой сочетание рамочной программы для финансирования значительных поступлений в оборонную промышленность Украины, дополнительного оборудования для поддержки датских F-16 и поставок из собственных запасов датской обороны.

"Украина по-прежнему нуждается в значительной военной поддержке из-за продолжающейся российской агрессии против страны. Таким образом, с помощью последнего пакета пожертвований мы оказываем максимальную поддержку потребностям Украины на поле боя здесь и сейчас. Но у нас также есть датское обязательство по безопасности - поддерживать Украину в течение следующих 10 лет. Поэтому мы создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наладить украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Дополнение

В двух последних пакетах помощи от Дании для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано всего 1,2 миллиарда датских крон. В министерстве обороны страны отметили, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон таким образом, чтобы быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект поддержки будет запущен летом.

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