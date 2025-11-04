Даян Ледд, триразова номінантка на "Оскар", померла у віці 89 років

ukenru
07:40 • 3548 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 12752 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 11474 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 59557 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 38968 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 40098 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 33020 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 43869 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18401 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15553 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів3 листопада, 23:30 • 12642 перегляди
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 13323 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video03:27 • 12346 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 11101 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 7718 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 12752 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 11333 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 59557 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 43869 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 39477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Італія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 8056 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 21423 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 25976 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 35742 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 36573 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Дипломатка

Даян Ледд, триразова номінантка на "Оскар", померла у віці 89 років

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Даян Ледд, триразова номінантка на премію "Оскар", померла у віці 89 років у своєму будинку в Охай, Каліфорнія. Її дочка Лора Дерн повідомила про смерть, не вказавши причину.

Даян Ледд, триразова номінантка на "Оскар", померла у віці 89 років

Акторка Даян Ледд, триразова номінантка на премію "Оскар", померла у віці 89 років, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Про смерть Ледд повідомила в понеділок її дочка Лора Дерн, яка опублікувала заяву, у якій говориться, що її мати і іноді партнерка зі зйомок померла вдома в Охай, Каліфорнія, в присутності Дерн. Дерн, яка назвала Ледд своєю "приголомшливою героїнею" і "найбільшим даром як матері", не стала називати причину смерті.

"Вона була найкращою дочкою, матір'ю, бабусею, акторкою, мисткинею та чуйною душею, яку, здавалося, могли створити лише мрії, - написала Дерн. - Нам пощастило мати її. Зараз вона літає зі своїми ангелами".

Видання вказує, що Ледд була акторкою рідкісного темпераменту та яскравої інтонації, чиї ролі варіювалися від зухвалої офіціантки у фільмі "Аліса тут більше не живе" (Alice Doesn’t Live Here Anymore) до підступної матері у фільмі "Дикі серцем" (Wild at Heart).

Ледд, обдарований комік і драматичний актор, мала довгу кар'єру на телебаченні та сцені, перш ніж пробитися як кіноакторка у фільмі Мартіна Скорсезе 1974 року "Аліса тут більше не живе". За роль їдкої та прямолінійної Фло вона отримала номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану, а також знялася в десятках фільмів протягом наступних десятиліть. Серед її численних ролей були "Китайський квартал" (Chinatown), "Основні кольори" (Primary Colors) та два інші фільми, за які вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль, "Дикі серцем" та "Безпутна троянда" (Rambling Rose), у яких знімалася її дочка. Вона також продовжувала працювати на телебаченні, з'являючись у серіалах "Швидка допомога" (ER), "Дотик ангела" (Touched by Angel) та "Аліса" (Alice), спін-офі фільму "Аліса тут більше не живе", серед інших.

Через шлюб та кровні зв'язки Ледд була пов'язана з мистецтвом. Теннессі Вільямс був троюрідним братом, а перший чоловік Брюс Дерн, батько Лори, сам був номінантом на премію "Оскар". Ледд та Лора Дерн досягли рідкісного успіху - номінації матері та доньки за свою роботу у фільмі "Безпутна троянда", а також пара, що запам'ятовується, зіграла у фільмі "Дикі серцем", особистому улюбленому фільмі Ледд та володарі Золотої пальмової гілки на Каннському кінофестивалі 1990 року.

Ледд була одружена тричі. Третій шлюб Ледд з письменником і колишнім керівником PepsiCo Робертом Чарльзом Гантером тривав з 1999 року до його смерті в серпні.

Акторка зі "Щоденника пам'яті" Джина Роулендс померла у віці 94 років15.08.24, 08:43 • 20749 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Фільм
Серіали
Шлюб