Даян Ледд, триразова номінантка на "Оскар", померла у віці 89 років

Акторка Даян Ледд, триразова номінантка на премію "Оскар", померла у віці 89 років, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Про смерть Ледд повідомила в понеділок її дочка Лора Дерн, яка опублікувала заяву, у якій говориться, що її мати і іноді партнерка зі зйомок померла вдома в Охай, Каліфорнія, в присутності Дерн. Дерн, яка назвала Ледд своєю "приголомшливою героїнею" і "найбільшим даром як матері", не стала називати причину смерті.

"Вона була найкращою дочкою, матір'ю, бабусею, акторкою, мисткинею та чуйною душею, яку, здавалося, могли створити лише мрії, - написала Дерн. - Нам пощастило мати її. Зараз вона літає зі своїми ангелами".

Видання вказує, що Ледд була акторкою рідкісного темпераменту та яскравої інтонації, чиї ролі варіювалися від зухвалої офіціантки у фільмі "Аліса тут більше не живе" (Alice Doesn’t Live Here Anymore) до підступної матері у фільмі "Дикі серцем" (Wild at Heart).

Ледд, обдарований комік і драматичний актор, мала довгу кар'єру на телебаченні та сцені, перш ніж пробитися як кіноакторка у фільмі Мартіна Скорсезе 1974 року "Аліса тут більше не живе". За роль їдкої та прямолінійної Фло вона отримала номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану, а також знялася в десятках фільмів протягом наступних десятиліть. Серед її численних ролей були "Китайський квартал" (Chinatown), "Основні кольори" (Primary Colors) та два інші фільми, за які вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль, "Дикі серцем" та "Безпутна троянда" (Rambling Rose), у яких знімалася її дочка. Вона також продовжувала працювати на телебаченні, з'являючись у серіалах "Швидка допомога" (ER), "Дотик ангела" (Touched by Angel) та "Аліса" (Alice), спін-офі фільму "Аліса тут більше не живе", серед інших.

Через шлюб та кровні зв'язки Ледд була пов'язана з мистецтвом. Теннессі Вільямс був троюрідним братом, а перший чоловік Брюс Дерн, батько Лори, сам був номінантом на премію "Оскар". Ледд та Лора Дерн досягли рідкісного успіху - номінації матері та доньки за свою роботу у фільмі "Безпутна троянда", а також пара, що запам'ятовується, зіграла у фільмі "Дикі серцем", особистому улюбленому фільмі Ледд та володарі Золотої пальмової гілки на Каннському кінофестивалі 1990 року.

Ледд була одружена тричі. Третій шлюб Ледд з письменником і колишнім керівником PepsiCo Робертом Чарльзом Гантером тривав з 1999 року до його смерті в серпні.

