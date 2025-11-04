ukenru
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на "Оскар", скончалась в возрасте 89 лет

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на премию «Оскар», скончалась в возрасте 89 лет в своем доме в Охае, Калифорния. Ее дочь Лора Дерн сообщила о смерти, не указав причину.

Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на "Оскар", скончалась в возрасте 89 лет

Актриса Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на премию "Оскар", скончалась в возрасте 89 лет, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

О смерти Лэдд сообщила в понедельник ее дочь Лора Дерн, которая опубликовала заявление, в котором говорится, что ее мать и иногда партнерша по съемкам скончалась дома в Охай, Калифорния, в присутствии Дерн. Дерн, которая назвала Лэдд своей "потрясающей героиней" и "величайшим даром как матери", не стала называть причину смерти.

"Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, деятелем искусства и чуткой душой, которую, казалось, могли создать только мечты, - написала Дерн. - Нам повезло иметь ее. Сейчас она летает со своими ангелами".

Издание указывает, что Лэдд была актрисой редкого темперамента и яркой интонации, чьи роли варьировались от дерзкой официантки в фильме "Алиса здесь больше не живет" (Alice Doesn’t Live Here Anymore) до коварной матери в фильме "Дикие сердцем" (Wild at Heart).

Лэдд, одаренный комик и драматический актер, имела долгую карьеру на телевидении и сцене, прежде чем пробиться как киноактриса в фильме Мартина Скорсезе 1974 года "Алиса здесь больше не живет". За роль едкой и прямолинейной Фло она получила номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а также снялась в десятках фильмов в течение следующих десятилетий. Среди ее многочисленных ролей были "Китайский квартал" (Chinatown), "Основные цвета" (Primary Colors) и два других фильма, за которые она получила награду за лучшую женскую роль, "Дикие сердцем" и "Беспутная роза" (Rambling Rose), в которых снималась ее дочь. Она также продолжала работать на телевидении, появляясь в сериалах "Скорая помощь" (ER), "Прикосновение ангела" (Touched by Angel) и "Алиса" (Alice), спин-оффе фильма "Алиса здесь больше не живет", среди прочих.

Через брак и кровные связи Лэдд была связана с искусством. Теннесси Уильямс был троюродным братом, а первый муж Брюс Дерн, отец Лоры, сам был номинантом на премию "Оскар". Лэдд и Лора Дерн достигли редкого успеха - номинации матери и дочери за свою работу в фильме "Беспутная роза", а также запоминающаяся пара сыграла в фильме "Дикие сердцем", личном любимом фильме Лэдд и обладателе Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 1990 года.

Лэдд была замужем трижды. Третий брак Лэдд с писателем и бывшим руководителем PepsiCo Робертом Чарльзом Хантером длился с 1999 года до его смерти в августе.

Актриса из "Дневника памяти" Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет15.08.24, 08:43 • 20742 просмотра

Юлия Шрамко

