Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на "Оскар", скончалась в возрасте 89 лет

Актриса Дайан Лэдд, трехкратная номинантка на премию "Оскар", скончалась в возрасте 89 лет, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

О смерти Лэдд сообщила в понедельник ее дочь Лора Дерн, которая опубликовала заявление, в котором говорится, что ее мать и иногда партнерша по съемкам скончалась дома в Охай, Калифорния, в присутствии Дерн. Дерн, которая назвала Лэдд своей "потрясающей героиней" и "величайшим даром как матери", не стала называть причину смерти.

"Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, деятелем искусства и чуткой душой, которую, казалось, могли создать только мечты, - написала Дерн. - Нам повезло иметь ее. Сейчас она летает со своими ангелами".

Издание указывает, что Лэдд была актрисой редкого темперамента и яркой интонации, чьи роли варьировались от дерзкой официантки в фильме "Алиса здесь больше не живет" (Alice Doesn’t Live Here Anymore) до коварной матери в фильме "Дикие сердцем" (Wild at Heart).

Лэдд, одаренный комик и драматический актер, имела долгую карьеру на телевидении и сцене, прежде чем пробиться как киноактриса в фильме Мартина Скорсезе 1974 года "Алиса здесь больше не живет". За роль едкой и прямолинейной Фло она получила номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, а также снялась в десятках фильмов в течение следующих десятилетий. Среди ее многочисленных ролей были "Китайский квартал" (Chinatown), "Основные цвета" (Primary Colors) и два других фильма, за которые она получила награду за лучшую женскую роль, "Дикие сердцем" и "Беспутная роза" (Rambling Rose), в которых снималась ее дочь. Она также продолжала работать на телевидении, появляясь в сериалах "Скорая помощь" (ER), "Прикосновение ангела" (Touched by Angel) и "Алиса" (Alice), спин-оффе фильма "Алиса здесь больше не живет", среди прочих.

Через брак и кровные связи Лэдд была связана с искусством. Теннесси Уильямс был троюродным братом, а первый муж Брюс Дерн, отец Лоры, сам был номинантом на премию "Оскар". Лэдд и Лора Дерн достигли редкого успеха - номинации матери и дочери за свою работу в фильме "Беспутная роза", а также запоминающаяся пара сыграла в фильме "Дикие сердцем", личном любимом фильме Лэдд и обладателе Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 1990 года.

Лэдд была замужем трижды. Третий брак Лэдд с писателем и бывшим руководителем PepsiCo Робертом Чарльзом Хантером длился с 1999 года до его смерти в августе.

Актриса из "Дневника памяти" Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет