Чи карають співробітників ТЦК за сприяння в ухиленні від мобілізації: розбір юриста

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7404 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20217 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41298 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77864 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64162 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77495 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93023 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87218 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175666 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100960 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23622 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10931 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11616 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13160 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20807 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20214 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175666 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332201 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265635 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41296 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17325 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22502 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28278 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49119 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Чи карають співробітників ТЦК за сприяння в ухиленні від мобілізації: розбір юриста

Київ • УНН

 • 109048 перегляди

За 9 місяців 2024 року зареєстровано 584 справи про перешкоджання діяльності ЗСУ, але до суду дійшло лише 63. У реєстрі судових рішень немає жодного вироку щодо працівників ТЦК за статтею 114-1 КК.

Чи карають співробітників ТЦК за сприяння в ухиленні від мобілізації: розбір юриста

Чи отримують посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки судові вироки за сприяння в ухиленні від мобілізації. Спеціально для УНН в цьому питанні розбирався адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир.

Перша за все слід зауважити, що відповідальність за злочини, які вчинені посадовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може кваліфікуватися за різними статтями Кримінального кодексу. 

"Це можуть бути типові посадові злочини. Наприклад, зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК) або службове підроблення (ст. 366 КК).

Якщо запитати інформацію про злочини за цими статтями, то Офіс Генпрокурора чи інші державні органи навряд,  то нададуть лише узагальнену інформацію. Скоріше за все, така звітність за суб’єктом вчинення злочину просто не ведеться", - пояснив юрист.

Коли йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (а діяльність, яка спрямована на організацію схем ухилення від мобілізації, в тому числі чиновниками ТЦК та СП, як раз є таким перешкоджанням), то в Кримінальному кодексі є окрема стаття 114-1, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

І саме за цією статтею Державне бюро розслідувань веде кримінальні провадження щодо службовців ТЦК, які сприяють громадянам в ухиленні від мобілізації. 

"Рік тому, коли скандали були не так поширені, ДБР повідомляло про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою ТЦК та ВЛК. Зараз їх очевидно більше", - каже Богатир. 

За його словами, згідно з оприлюдненою Офісом Генпрокурора статистикою про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за дев’ять місяців 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про 584 перешкоджання законній діяльності ЗСУ. З них лише у 179 провадженнях особі було вручено повідомлення про підозру. З обвинувальним актом до суду було направлено лише 63 справи й 9 проваджень було закрито.

"Але чи стосувалися ці справи ТЦК – невідомо", - додає юрист. 

Якщо поглянути дані Єдиного державного реєстру судових рішень, можна помітити, що вироки судів за цією статтею стосовно посадовців ТЦК взагалі відсутні.

"Усього ТЦК згадується в 36 вироках судів перших інстанцій за статтею 114-1 КК, що містить реєстр. З них 32 вироки - щодо осіб, які  адміністрували або вели групи у месенджерах чи соціальних мережах, в яких повідомляли громадян про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК та СП. Ще чотири вироки були пов’язані зі сприянням ухилення від мобілізації іншими способами (підробка документів, виготовлення військової форми та шевронів, фіктивне влаштування на роботу)", - розповів адвокат Богатир. 

Додамо

Нещодавно ЗМІ оприлюднили постанову Печерського суду Києва у справі посадовця Печерського ТЦК  та СП, якого обвинувачували у тому, що він безпідставно виключив із військового обліку 19 офіцерів запасу. Однак, суд закрив провадження через закінчення строків. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НП
Генеральний прокурор України
Державне бюро розслідувань України
Збройні сили України
Україна
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00