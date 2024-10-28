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Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у корупційній схемі Голосіївського ТЦК

Київ • УНН

 • 14608 перегляди

Шість осіб, включаючи трьох працівників ТЦК, отримали різні запобіжні заходи від домашнього арешту до тримання під вартою. Застави варіюються від 250 тис. до 6 млн гривень, наразі ніхто їх не вніс.

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у корупційній схемі Голосіївського ТЦК

Троє працівників Голосіївського ТЦК і троє цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації отримали запобіжні заходи суду. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Коли ми говоримо про це кримінальне провадження в якому фігурують працівники Голосіївського ТЦК і цивільні особи, які були долучені до цього процесу, то тут є колишній очільник МСЕК, який вже вдруге отримує підозру", - сказала Сапьян.

За її словами, підозрюваним вже обрали запобіжні заходи.

"Щодо запобіжних заходів, то можу сказати, що 3 працівників ТЦК та 3 цивільних отримали в суді різні запобіжки: від цілодобового домашнього арешту до утримання під вартою з можливістю внесення застави від 250 тис гривень до 6 млн гривень. Ніхто заставу ще не вніс, підозрювані під вартою", - додала вона.

Нагадаємо 

Раніше, правоохоронці затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.

Ірина Колеснік

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