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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд избрал меры пресечения подозреваемым в коррупционной схеме Голосеевского ТЦК

Суд избрал меры пресечения подозреваемым в коррупционной схеме Голосеевского ТЦК

Киев  •  УНН

12:51 • 3909 просмотра

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Шесть человек, включая трех работников ТЦК, получили различные меры пресечения от домашнего ареста до содержания под стражей. Залоги варьируются от 250 тыс. до 6 млн гривен, пока никто их не внес.

Трое работников Голосеевского ТЦК и трое гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации получили меры пресечения суда. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

«Когда мы говорим об этом уголовном производстве в котором фигурируют работники Голосеевского ТЦК и гражданские лица, которые были приобщены к этому процессу, то здесь есть бывший глава МСЭК, который уже второй раз получает подозрение», - сказала Сапьян.

По ее словам, подозреваемым уже избрали меры пресечения.

«Относительно мер пресечения, то могу сказать, что 3 работников ТЦК и 3 гражданских получили в суде различные меры пресечения: от круглосуточного домашнего ареста до содержания под стражей с возможностью внесения залога от 250 тыс гривен до 6 млн гривен. Никто залог еще не внес, подозреваемые под стражей», - добавила она.

Напомним 

Ранее, правоохранители задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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