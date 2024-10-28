Суд избрал меры пресечения подозреваемым в коррупционной схеме Голосеевского ТЦК
Киев • УНН
Шесть человек, включая трех работников ТЦК, получили различные меры пресечения от домашнего ареста до содержания под стражей. Залоги варьируются от 250 тыс. до 6 млн гривен, пока никто их не внес.
Трое работников Голосеевского ТЦК и трое гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации получили меры пресечения суда. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.
«Когда мы говорим об этом уголовном производстве в котором фигурируют работники Голосеевского ТЦК и гражданские лица, которые были приобщены к этому процессу, то здесь есть бывший глава МСЭК, который уже второй раз получает подозрение», - сказала Сапьян.
По ее словам, подозреваемым уже избрали меры пресечения.
«Относительно мер пресечения, то могу сказать, что 3 работников ТЦК и 3 гражданских получили в суде различные меры пресечения: от круглосуточного домашнего ареста до содержания под стражей с возможностью внесения залога от 250 тыс гривен до 6 млн гривен. Никто залог еще не внес, подозреваемые под стражей», - добавила она.
Напомним
Ранее, правоохранители задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.