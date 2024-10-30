Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Получают ли должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки судебные приговоры за содействие в уклонении от мобилизации. Специально для УНН в этом вопросе разбирался адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Первая всего следует заметить, что ответственность за преступления, совершенные должностными лицами территориальных центров комплектования и социальной поддержки может квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса.

«Это могут быть типичные должностные преступления. Например, злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК), принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды (ст. 368 УК) или служебный подлог (ст. 366 УК).

Если запросить информацию о преступлениях по этим статьям, то Офис Генпрокурора или другие государственные органы вряд ли, то предоставят только обобщенную информацию. Скорее всего, такая отчетность по субъекту совершения преступления просто не ведется», - пояснил юрист.

Когда речь идет о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (а деятельность, направленная на организацию схем уклонения от мобилизации, в том числе чиновниками ТЦК и СП, как раз является таким препятствием), то в Уголовном кодексе есть отдельная статья 114-1, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

И именно по этой статье Государственное бюро расследований ведет уголовные производства в отношении служащих ТЦК, которые способствуют гражданам в уклонении от мобилизации.

«Год назад, когда скандалы были не так распространены, ГБР сообщало о расследовании 260 уголовных производств, связанных с работой ТЦК и ВВК. Сейчас их очевидно больше», - говорит Богатырь.

По его словам, согласно обнародованной Офисом Генпрокурора статистике о зарегистрированных уголовных правонарушениях и результатах их досудебного расследования за девять месяцев 2024 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 584 препятствованиях законной деятельности ВСУ. Из них только в 179 производствах лицу было вручено уведомление о подозрении. С обвинительным актом в суд было направлено только 63 дела и 9 производств было закрыто.

«Но касались ли эти дела ТЦК - неизвестно», - добавляет юрист.

Если взглянуть данные Единого государственного реестра судебных решений, можно заметить, что приговоры судов по этой статье в отношении должностных лиц ТЦК вообще отсутствуют.

«Всего ТЦК упоминается в 36 приговорах судов первых инстанций по статье 114-1 УК, содержащейся в реестре. Из них 32 приговора - в отношении лиц, которые администрировали или вели группы в мессенджерах или социальных сетях, в которых сообщали гражданам о местах фактического проведения мобилизационных мероприятий работниками ТЦК и СП. Еще четыре приговора были связаны с содействием уклонению от мобилизации другими способами (подделка документов, изготовление военной формы и шевронов, фиктивное устройство на работу)», - рассказал адвокат Богатырь.

Добавим

Недавно СМИ обнародовали постановление Печерского суда Киева по делу чиновника Печерского ТЦК и СП, которого обвиняли в том, что он безосновательно исключил с воинского учета 19 офицеров запаса. Однако, суд закрыл производство из-за истечения сроков.