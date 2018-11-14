"Чорноморське морське пароплавство" підозрюють у виведенні коштів

“За попередніми даним внаслідок протиправних дій посадових осіб Державної судноплавної компанії „Чорноморське морське пароплавство“ та Vietrans інтересам української та в’єтнамської сторонам завдано збитків на суму у кілька десятків мільйонів доларів США”, — йдеться у повідомленні.

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12 листопада на території Одеси та Одеської області за місцем мешкання колишніх членів ради правління та в офісних приміщеннях суб’єктів господарювання було проведено 17 санкціонованих обшуків.

Під час процесуальних заходів правоохоронці вилучили оригінали фінансово-господарських документів СП “ЛОТОС”, які за словами екс-членів ради правління були втрачені, документацію “офшорних” компаній, “схеми” виведення активів підприємства, “чорну бухгалтерію”. Також вилучено документи, що підтверджують дані щодо реальних прибутків підприємства, які надалі розкрадалися посадовими особами та, які недоотримали українська та в’єтнамська сторони.

Також до В’єтнаму було направлено офіційний запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин протиправної діяльності посадових осіб ДСК, кола підозрюваних, та можливої причетності громадян-нерезидентів до розкрадання її активів.

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У 2007 році було створено “Лотос Марін J.S.C.”. На момент заснування спільного підприємства “ЛОТОС” українська сторона володіла більшою частиною статутного капіталу у СП “ЛОТОС”. Засновниками підприємства були з української сторони ‑ ДСК “Чорноморське морське пароплавство”, з в’єтнамської сторони ‑ Vietrans та VOSA. Встановлено, що на користь товариства відбулось незаконне відчуження майна за вартістю у 5 разів нижчою від середньої ціни по ринку. Замість незаконно реалізованого майна для СП “ЛОТОС” купувалося старе несправне устаткування за завищеною вартістю.

З 2011 року підприємство припинило виплачувати дивіденди українській стороні внаслідок протиправної діяльності представника ЧМП у В’єтнамі.

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Таким чином, шляхом укладання збиткових та фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт чи послуг, а також створення комерційної структури АК “Лотос Марін J.S.C.”, на користь якої та інших осіб було відчужено активи СП “ЛОТОС”, підприємство було позбавлено можливості проводити належним чином операційну діяльність та отримувати від неї прибуток. Крім того, посадові особи ДСК “ЧМП” та Vietrans та VOSA з метою виведення та легалізації незаконно одержаних коштів СП створили ряд “офшорних” компаній.

Станом на 2018 рік ДСК “ЧМП” належить лише 37,93% у статутному капіталі СП “ЛОТОС”. Також де-факто Україна є власником 37% порту Лотос, що знаходиться у місті Хошимін у В’єтнамі.

Нагадаємо, у РФ судять екс-начальника полігону за продаж ракет класу “повітря-земля” Україні.

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ДСК “Чорноморське морське пароплавство” — підприємство Укрморрічфлоту, у якому станом на 1992 рік налічувалось 255 суден. Заборгованість підприємства на грудень 1992 року становила 170 млн доларів. Упродовж 1993 року 160 суден були передані офшорним компаніям. У 1990-тих ЧМП створювало спільні підприємства з морських перевезень у Сінгапурі, Греції, Іспанії та ін.

У 1994-1997 роках кількість кораблів “ЧМП” зменшилась більше як на 200, в тому числі у 1995-1997 роках компанія втратила 171 човен. 13 серпня 1993 року президент України Леонід Кравчук на основі указу створив на базі ЧМП акціонерний судноплавний концерн “Бласко-ЧМП”, і призначив його президентом Павла Кудюкіна, який у 1995 році був засуджений на 10 років за зловживання службовим становищем і привласнення валюти.