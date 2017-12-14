“Схема Курченка”: скасовано електронні торги з реалізації заарештованого майна
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. За втручання прокуратури Одещини скасовано електронні торги з реалізації майна підприємства у м. Рені, арештованого з метою спецконфіскації на користь держави. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Вказане підприємство виконувало функцію бази для фіктивної перевалки нафтопродуктів у “злочинній схемі Сергія Курченка”.
“За клопотанням прокуратури у рамках розслідування за рішенням суду на майно підприємства накладено арешт. Поряд із цим вказаний майновий комплекс площею більш ніж 560 кв. м з усім устаткуванням реалізовано на електронних торгах на користь приватної фірми за 7 млн грн, усупереч діючій ухвалі суду про арешт. Так, у грудні цього року Вищим господарським судом України задоволено касаційну скаргу прокуратури Одещини та залишено у силі рішення господарського суду області. Цим рішенням суду першої інстанції визнано недійсними електронні торги з реалізації арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю в м. Рені”, - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє фігурантів "схеми Курченка" визнали свою провину
Нагадаємо, злочинна схема діяла протягом декількох років, відповідно до якої реалізовувалося паливо під виглядом фіктивного транзиту та реекспорту, що дозволило уникнути сплати понад 2 млрд грн обов’язкових платежів до державного бюджету.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко заявив, що у "справі Курченка" конфісковано до бюджету 1,5 млрд дол.
На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Серед фігурантів злочину — колишній керівник підконтрольного товариства з обмеженою відповідальністю у м. Рені та диспетчер цього підприємства та інші.