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“Схема Курченка”: скасовано електронні торги з реалізації заарештованого майна

“Схема Курченка”: скасовано електронні торги з реалізації заарештованого майна

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. За втручання прокуратури Одещини скасовано електронні торги з реалізації майна підприємства у м. Рені, арештованого з метою спецконфіскації на користь держави. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області. 

Вказане підприємство виконувало функцію бази для фіктивної перевалки нафтопродуктів у “злочинній схемі Сергія Курченка”.

“За клопотанням прокуратури у рамках розслідування за рішенням суду на майно підприємства накладено арешт. Поряд із цим вказаний майновий комплекс площею більш ніж 560 кв. м з усім устаткуванням реалізовано на електронних торгах на користь приватної фірми за 7 млн грн, усупереч діючій ухвалі суду про арешт. Так, у грудні цього року Вищим господарським судом України задоволено касаційну скаргу прокуратури Одещини та залишено у силі рішення господарського суду області. Цим рішенням суду першої інстанції визнано недійсними електронні торги з реалізації арештованого майна товариства з обмеженою відповідальністю в м. Рені”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, злочинна схема діяла протягом декількох років, відповідно до якої реалізовувалося паливо під виглядом фіктивного транзиту та реекспорту, що дозволило уникнути сплати понад 2 млрд грн обов’язкових платежів до державного бюджету.

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На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Серед фігурантів злочину — колишній керівник підконтрольного товариства з обмеженою відповідальністю у м. Рені та диспетчер цього підприємства та інші.

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