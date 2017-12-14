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"Схема Курченко": отменены электронные торги по реализации арестованного имущества

"Схема Курченко": отменены электронные торги по реализации арестованного имущества

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 14 декабря. УНН. При вмешательстве прокуратуры Одесской области отменено электронные торги по реализации имущества предприятия в г. Рени, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Указанное предприятие выполняло функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов в "преступной схеме Сергея Курченко".

"По ходатайству прокуратуры в рамках расследования по решению суда на имущество предприятия наложен арест. Наряду с этим указанный имущественный комплекс площадью более 560 кв. м со всем оборудованием реализовано на электронных торгах в пользу частной фирмы за 7 млн ​​грн, вопреки действующему постановлению суда об аресте. Так, в декабре этого года Высшим хозяйственным судом Украины удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры Одесской области и оставлено в силе решение хозяйственного суда области. Этим решением суда первой инстанции признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества общества с ограниченной ответственностью в г. Рени", - говорится в сообщении.

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Напомним, преступная схема действовала в течение нескольких лет, в соответствии с которой реализовывалось топливо под видом фиктивного транзита и реэкспорта, что позволило избежать уплаты более 2 млрд грн обязательных платежей в государственный бюджет.

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В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди фигурантов преступления - бывший руководитель подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в г. Рени и диспетчер этого предприятия и другие.

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