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Луценко не виключив арешту підприємств Фірташа в Україні

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України звертатиметься до суду про накладення арешту на активи бізнесмена Дмитра Фірташа в Україні, після того як буде висновок експертизи щодо завдання збитків державному бюджету внаслідок ухилення від сплати податків підконтрольних бізнесмену підприємствами. Про це сказав в ефірі львівського телеканалу “Перший західний” Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Ми вважаємо, що в нас є докази того, що бізнесова імперія Фірташа серйозно не доплачувала визначені законом податки, використовуючи різні незаконні схеми зменшення цих податків. Відтак, як тільки закінчиться експертиза, а це може бути в найближчі тижні, залежить це не від мене, бо експертиза є незалежною і підпорядковується Міністерству юстиції або МВС, як тільки ми отримаємо експертний висновок про наявні збитки, ми накладемо арешт на більшість економічних суб’єктів цієї бізнес-імперії, які знаходяться в Україні”, — наголосив він.

При цьому, додав Луценко, якщо суми завданих збитків, а за попередніми підрахунками це більше 1 млрд грн, не вистачатиме, то слідство буде шукати інші активи Фірташа, зокрема за кордоном.

“Це складний процес, бо він передбачає комунікацію з нашими закордонними партнерами. Але в більшості випадків ми є успішними в таких діях”, — сказав він.

Відповідаючи на уточнення про те, чи буде ГПУ пропонувати бізнесмену компенсувати збитки, завдані українському бюджету, й таким чином зняти претензії з боку правосуддя після сплати, Луценко сказав: “Так, закон передбачає, що за несплачені податки можна в повній мірі компенсувати, після цього уникнути позбавлення волі. Це було, і я вважаю це нормальним... Проте це не єдиний епізод у цій справі (у справі Фірташа — ред.). Всі інші я не буду розголошувати в інтересах слідства”.

Нагадаємо, раніше у ГПУ заявляли про те, що підозра бізнесмену Дмитру Фірташу за діяльність його підприємств на окупованих територіях України буде оголошена найближчим часом.

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