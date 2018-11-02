Луценко не исключил ареста предприятий Фирташа в Украине

"Мы считаем, что у нас есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала определенные законом налоги, используя различные незаконные схемы уменьшения этих налогов. Поэтому, как только закончится экспертиза, а это может быть в ближайшие недели, зависит это не от меня, потому что экспертиза является независимой и подчиняется Министерству юстиции или МВД, как только мы получим экспертное заключение об имеющихся убытках, мы наложим арест на большинство экономических субъектов этой бизнес-империи, которые находятся в Украине", - подчеркнул он.

При этом, добавил Луценко, если суммы нанесенного ущерба, а по предварительным подсчетам это больше 1 млрд грн, не будет хватать, то следствие будет искать другие активы Фирташа, в том числе за рубежом.

"Это сложный процесс, так как он предполагает коммуникацию с нашими зарубежными партнерами. Но в большинстве случаев мы успешны в таких действиях", - сказал он.

Отвечая на уточнение о том, будет ли ГПУ предлагать бизнесмену компенсировать ущерб, нанесенный украинскому бюджету, и таким образом снять претензии со стороны правосудия после уплаты, Луценко сказал: "Да, закон предусматривает, что за неуплаченные налоги можно в полной мере компенсировать, после этого избежать лишения свободы. Это было, и я считаю это нормальным... Однако это не единственный эпизод в этом деле (по делу Фирташа - ред.). Все остальные я не буду разглашать в интересах следствия".

Напомним, ранее в ГПУ заявляли о том, что подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу за деятельность его предприятий на оккупированных территориях Украины будет объявлено в ближайшее время.