Луценко обіцяє у найближчий час оголосити підозру Фірташу

"Для пана Фірташа в найближчі часи, а вірніше – прокуратури – буде добра новина: чекаємо підготовки підозри. Це буде стосуватися і облгазів, і хімзаводів і компаній на тимчасово окупованій території. Нахабство, з якою цей громадянин звертається до Москви з вимогою покарати Україну, перейшло всі межі, а значить, що ця справа лежить у мене, в найближчій до моєї правої руки стопці", - заявив Луценко.



Він зазначив, що це стосується низки підприємств у тому числі діяльності облгазів на окупованих територіях. Луценко нагадав, що "будь-яке постачання українських товарів чи діяльність підприємств на окупованих територіях вважається фінансуванням тероризму, тому будуть відкриті справи".



"Чекаю остаточні висновки експертиз. Як тільки вони будуть, будуть і підозри, і накладення арешту", - сказав Луценко.



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За словами Генпрокурора, останнім часом зловмисники намагаються всіляко маскувати свої дії через нелегальні поставки.



Як повідомляв УНН, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України.